Sarah Engels (32) hat sich nach dem Drama um ihren Ex-Mann Pietro Lombardi (32) zurückgezogen und teilt vielsagende Worte auf Instagram. Die Ereignisse um Pietro Lombardi haben eine Welle der Aufmerksamkeit ausgelöst. Nach einem heftigen Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa und einem Polizeieinsatz ist Pietro Lombardi abgetaucht. Es gibt Gerüchte über Gewaltvorwürfe, die sein Anwalt jedoch dementiert. Dennoch besteht ein Kontaktverbot, und Lombardi darf die gemeinsame Villa in Köln nicht betreten. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt.

Auch Sarah Engels hat das Weite gesucht und ist mit ihrem gemeinsamen Sohn Alessio nach Kanada gereist. Auf Instagram schreibt sie: «Einfach nur weg und mit meiner kleinen Familie runterkommen.» Obwohl sie das Drama um ihren Ex-Mann nicht direkt anspricht, findet sie klare Worte: «Wir geniessen die Ruhe, die Stille. Irgendwo im Nirgendwo, weit weg von allem.» Am Dienstag feierte sie ihren 32. Geburtstag und betonte: «Mit meinen Liebsten hab ich alles, was ich brauche, und das ist das grösste Geschenk.»

Die Sängerin teilt mehrere Aufnahmen, darunter ein Bild, auf dem sie mit ihrem Sohn Alessio Hand in Hand am See spaziert. Der Neunjährige sollte ursprünglich die Herbstferien bei seinem Vater Pietro Lombardi verbringen, entschied sich jedoch spontan, mit seiner Mutter, deren Ehemann Julian und seiner zweijährigen Halbschwester Solea nach Kanada zu reisen. Dort erlebt die Familie ein Camping-Abenteuer und bleibt von dem Trubel um Pietro Lombardi unberührt.

Pietro Lombardi drohte auch Sarah Engels

Die Gewaltvorwürfe gegen Pietro Lombardi wecken unschöne Erinnerungen an ein Video von vor sieben Jahren, welches seine Ex-Frau Sarah Engels nach einem Streit aufgenommen hat. Dort zeigt sich Lombardi von seiner unschönsten Seite, wirkt äusserst aggressiv und droht seiner damaligen Ehefrau mit wüsten Worten.

Sarah Engels und Pietro Lombardi lernten sich 2011 bei der achten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» kennen. Zwei Jahre später heirateten sie, und 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt. Kurz darauf zerbrach die Ehe. Diese Ereignisse haben erneut das Interesse an der ehemaligen Beziehung der beiden geweckt. Engels' Worte und ihr Rückzug nach Kanada zeigen, dass sie in dieser schwierigen Zeit Unterstützung bei ihrer Familie sucht.