Verlobte will nicht mehr gegen Pietro Lombardi aussagen

Verlobte will nicht mehr gegen Pietro Lombardi aussagen

Wirbel um Pietro Lombardi und seine Verlobte. Foto: IMAGO/Panama Pictures 1/7

Auf einen Blick Laura Maria Rypa will nicht mehr gegen ihren Verlobten aussagen

Polizei ermittelt wegen häuslicher Gewalt gegen den Sänger

Lombardis Verlobte selbst habe damals die Polizei zur Villa gerufen

Der Musiker durfte anschliessend das Haus nicht mehr betreten

Paar hat die gemeinsamen Söhne Leano (1) und Amelio (zwei Monate) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Wie schief hängt der Segen im Hause Lombardi tatsächlich? Anfang Oktober kam es nachts in der Kölner Villa von Pietro Lombardi (32) zu einem Polizeieinsatz. Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa (28) selbst habe die Beamten gerufen. Seither ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Mittlerweile habe die Staatsanwaltschaft Köln die Akte erhalten und prüfe den Sachverhalt. «Wie lange die Prüfung dauert, kann ich gegenwärtig nicht einschätzen», sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber «Bild».

Doch nun soll die deutsche Zeitung erfahren haben: Laura Maria Rypa will nicht mehr gegen Lombardi aussagen. Die Zweifach-Mama habe kein Interesse mehr an der Fortführung des Verfahrens und habe von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

Heisst: Ihre Aussagen dürften in einem möglichen Prozess nicht verwendet werden. Auch die Beamten, die in der Nacht vor Ort waren, dürften das, was Rypa ihnen damals sagte, während einer möglichen Verhandlung nicht schildern. Das Vorgehen von Lombardis Verlobten könnte dazu führen, dass das Verfahren eingestellt wird.

Lombardis Karriere stand auf dem Spiel

Nach dem heftigen Streit präsentiert sich das Paar also wieder als glückliche Familie. Rypa versucht mit viel Familien-Content die Fassade der heilen Welt wiederherzustellen. Lombardi soll seine Verlobte angefleht haben, bei ihm zu bleiben und öffentlich zu zeigen, dass alles gut sei, um seine Karriere zu retten, berichtet «Bild».

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit 2020 ein Paar. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne namens Leano (1) und Amelio (zwei Monate).