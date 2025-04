1/5 Beatrice Egli wird am Ostersamstag namhafte Stars in ihrer «Beatrice Egli Show» begrüssen. Foto: SWR/Manuela Steinemann

Darum gehts Beatrice Egli bereitet sich auf ihre Ostershow – vor trotz gesundheitlicher Probleme

Proben finden grösstenteils im Liegen statt wegen eines eingeklemmten Nervs

Siebte Ausgabe der Show läuft am 19. April 2025 um 20:10 Uhr auf SRF

Am Samstag, 19. April stimmt Beatrice Egli (36) zusammen mit vielen bekannten Gästen auf das Osterfest ein. Fans der «Die Beatrice Egli Show» können sich unter anderem auf Giovanni Zarrella (47), Thomas Anders (62), Ross Antony (50) und Sarah Engels (32) freuen. Bei Instagram hat Beatrice Egli verraten, dass ihre Vorbereitungen für die Aufzeichnung der Show, die am 8. April erfolgte, von gesundheitlichen Problemen eingeschränkt waren.

Beatrice Egli: «Augen zu und durch»

«Die Proben zur ‹Beatrice Egli Show› fanden dieses Mal weitestgehend im Liegen statt», schrieb Egli zu einer Bilder- und Videoreihe, die sie unter anderem auf einem Sofa liegend und beim Betrachten der Moderationskarten zeigt. Die Musikerin liefert auch die Erklärung zu ihren eher ungewöhnlichen Show-Vorbereitungen im Liegen: «Weil ich mir kurz zuvor einen Nerv eingeklemmt hatte. Also: Augen zu und durch und immer schön manifestieren, dass Stehen, Gehen und hohe Schuhe tragen bis zum Aufzeichnungstag wieder geht.»

In einem veröffentlichten Clip zieht sie ein Fazit aus den Proben: «Es war sehr, sehr intensiv. Wir haben nochmal eine bisschen längere Sendung. Mal liegend, mal stehend, ich habe alles durchgemacht. Aber wir hören nie auf damit, gut gelaunt zu sein. [...] Es gibt noch viel zu tun.» Am Ende konnte die Schweizer Sängerin die Aufzeichnung offenbar ohne Probleme meistern.

«Die Beatrice Egli Show» feierte im April 2022 ihre Premiere. Sie wird vom SWR und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert. Am 19. April 2025 läuft die inzwischen siebte Ausgabe. Neben bekannten Namen der Musikwelt will Beatrice Egli auch jungen Nachwuchskünstlern in ihrer TV-Show eine Bühne bieten. Vor der Frühjahrsausgabe am Samstag hatte sie gemeinsam mit Sarah Engels über Social Media «starke Mädchen» dazu aufgerufen, sich mit Handyvideos zu beteiligen.

«Die Beatrice Egli Show» läuft am Samstag (19. April) ab 20:10 Uhr im SRF1.