So wird die Auftakt-Show in Basel

1/5 Beatrice Egli steht an der EM-Eröffnungsfeier im Einsatz. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Fussball-EM der Frauen beginnt mit Island gegen Finnland in Thun

Eröffnungsfeier in Basel feiert Schweizer Berglandschaften und Fussball-Emotionen

185 Darstellende beteiligt, 40 aufblasbare Requisiten und 29'000 Plakate für Zuschauer

Lucas Werder Reporter Fussball

Mit der Partie zwischen Island und Finnland in Thun beginnt am Mittwochabend um 18 Uhr die Fussball-EM der Frauen. Zur grossen Eröffnungsfeier kommt es aber erst fast drei Stunden später in Basel. In der Show vor dem Spiel zwischen der Schweiz und Norwegen (21 Uhr) sollen «die majestätischen Berglandschaften der Schweiz und die unvergleichliche emotionale Reise des Fussballs» gefeiert und das Turniermotto «the Summit of Emotions» aufgegriffen werden.

Die Zeremonie, an der 185 Darstellende beteiligt sein werden, wird in drei Akte aufgeteilt sein. Los geht es um 19.47 Uhr. Dabei werden unter anderem 40 aufblasbare Requisiten zum Einsatz kommen, wie die Uefa mitteilt. Auch das Publikum wird in die Show einbezogen, rund 29'000 Plakate für die Choreo werden an die Zuschauenden verteilt.

Für die beiden Nationalhymnen werden vor Anpfiff zwei Sängerinnen zuständig sein. Für den norwegischen Beitrag zeichnet sich Astrid S (28) aus, eine der renommiertesten Popkünstlerinnen Norwegens. Die Ehre des Schweizerpsalms kommt Schlagersängerin Beatrice Egli (37) zuteil.

