Es ist eine Premiere, auf die Beatrice Egli (37) gerne verzichtet hätte: Zum ersten Mal in ihrer 12-jährigen Karriere musste sie am Donnerstagabend ein Konzert abbrechen. Die Stimme wollte einfach nicht mehr, erklärte sie noch am selben Abend auf Instagram. Etwa 24 Stunden nach dem Abbruch meldet sich die Schwyzerin erneut auf der Social-Media-Platform zu Wort.

Den Grund ihres Abbruches bringt sie dort mit ihrem Auftritt bei dem EM-Eröffnungsspiel am Mittwochabend in Verbindung. «Die phänomenale Eröffnung der WEURO hat mich wortwörtlich sprachlos gemacht», schreibt Egli und fährt weiter mit: «Und so musste ich zum ersten Mal in 12 Jahren eine Show abbrechen. Ich habe alles versucht, habe gekämpft, aber meine Stimme hat mich von Song zu Song immer mehr verlassen». Wie Blick erfahren hat, habe die Sängerin bereits vor dem Auftritt einen Arzt aufgesucht, da sie bereits da mit Heiserkeit zu kämpfen hatte. Das Konzert sei gar kurzzeitig auf der Kippe gestanden.

Ganz der Profi trat Egli dennoch auf die Bühne, nach 30 Minuten musste sie am St. Peter at Sunset Festival in Kestenholz SO jedoch aufgeben. Für die Fans tat ihr dies besonders leid. Bei ihnen bedankt sie sich nun. «Umso glücklicher und dankbarer bin ich, dass mir von allen Seiten so viel Liebe und Verständnis entgegengebracht wird, denn ihr glaubt nicht, wie schwer mir diese Entscheidung gefallen ist!»

«Wenn dra glaubsch, ja denn chunts au so!»

Sie wolle nun auf ihren Körper hören, sich Ruhe gönnen und auskurieren. Geht es nach ihrem Konzertplan, bleibt ihr dafür allerdings nur wenig Zeit. Denn bereits am heutigen Samstag steht ihr nächstes Konzert im deutschen Warthausen bei Biberach an. Ob sie da auch wirklich auftreten wird? Egli selbst zeigte sich in ihrer Instagrammeldung vom Freitagabend optimistisch. «Macht euch keine Sorgen, ich bin in den besten Händen, werde bestens versorgt und bin ab morgen hoffentlich wieder fit für euch und uns.» Ihr Statement schliess sie mit den Worten: «Wenn dra glaubsch, ja denn chunts au so!»

Das Management von Egli erklärte am Freitag gegenüber Blick, dass sich die Sängerin derzeit noch schone und sich über Social Media wegen des Konzertes am Samstag melden werde.