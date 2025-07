1/6 Beatrice Egli beendet ihren Auftritt am Donnerstag vorzeitig. Foto: IMAGO

Darum gehts Beatrice Egli bricht Auftritt in Kestenholz wegen Stimmverlust ab

Egli entschuldigt sich bei Fans und verspricht baldige Rückkehr

Erste Show-Absage in ihrer 12-jährigen Karriere als Schlagersängerin

Fynn Müller People-Redaktor

Beatrice Egli (37) ist am Donnerstag zu Gast am Musikfestival St. Peter at Sunset in Kestenholz SO. Die Vorfreude beim Schlagerstar ist riesig. Schon am Nachmittag postet sie Videos vom Soundcheck auf Instagram. «Noch ist alles leer, aber ich freue mich jetzt schon auf euch», schreibt Egli.

Wenig später geht es für die Schwyzerin los. Mit einem glitzernden Paillettenkleid tritt sie auf die Bühne. Die ersten Songs singt Egli noch, wie Bilder und Videos in der Instagram-Story des Festivals zeigen. Doch ihre Stimme schwindet von Moment zu Moment mehr.

Schweren Herzens bricht die Schlagersängerin ihren Auftritt kurz darauf ab. «Es ist das erste Mal in meiner 12-jährigen Karriere, dass ich eine Show frühzeitig beenden muss», erklärt eine heisere Egli am Donnerstagabend auf Instagram.

«Ich habe alles versucht»

«Ich habe keine Stimme mehr. Es ging einfach nicht mehr.» Egli habe alles versucht, um die Show in Kestenholz spielen zu können. «Aber von Song zu Song war meine Stimme mehr weg. Es tut mir so leid.» Sie hoffe auf Verständnis ihrer Fans und verspricht, baldmöglichst auf die Bühne zurückzukehren.

Am Mittwoch war ihre Stimme zum Glück noch da. Egli hatte die grosse Ehre, die Schweizer Nationalhymne beim ersten EM-Gruppenspiel der Schweizer Frauen-Nati zu singen. In einem ausverkauften St. Jakobspark in Basel sorgte sie für Gänsehaut.

Das sagen die Verantwortlichen

Der Veranstalter bedauert Eglis Showabbruch sehr, schickt der Schweizerin aber beste Genesungswünsche. «Wir sagen allen danke für die tolle Stimmung und wünschen Beatrice im Namen von St. Peter at Sunset und allen Besucherinnen und Besuchern von Herzen gute Besserung!», heisst es in einem Instagrampost.

Immerhin: Schlagerfans in Kestenholz kommen trotzdem auf ihre Kosten. Vor dem frühzeitig beendeten Konzert von Egli tritt die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng (34) auf die Bühne.