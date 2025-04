Gleich zweimal ist die «Beatrice Egli Show» dieses Jahr in der ARD zu sehen. Sorgt das beim Eurovisionspartner SRF für Probleme?

Soll SRF an der Show mit Beatrice Egli festhalten?

Soll SRF an der Show mit Beatrice Egli festhalten?

Quote nicht der Hit

1/5 Am Ostersamstag läuft die «Beatrice Egli Show» auf SRF 1. Foto: SWR/Manfred H. Vogel

Darum gehts Beatrice Eglis Show kehrt in die ARD zurück – trotz vorherigem Flop

SRF hat Probleme mit Programmkollisionen und Planungsschwierigkeiten bei der Ausstrahlung

Zuletzt schalteten nur 1,3 Millionen Zuschauer ein, drei Millionen sind nötig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Roger Kuster, Redaktor «TELE»

Was für ein Sendeplatz: Ostersamstag, 20.15 Uhr in der ARD und bei SRF! Nicht schlecht für eine Show, die nur im kleinen Rahmen für den SWR konzipiert war. Beatrice Egli hats geschafft, oder?

Doch der Reihe nach. 2022 ging es los. Die Idee: ein neues Schlagerformat für die deutschen dritten Programme. Zwei Millionen schalteten ein! Ein Erfolg. Und so durfte Egli 2023 sogar mal in der ARD ran. Als Lückenfüller. «Die Ausstrahlung war als einmaliges Gastspiel geplant», hiess es damals. Das «Gastspiel» wollten 3,5 Millionen sehen. Respekt.

Trotz Flop-Show zurück bei ARD

Leider verblasste der Glanz wieder, als die Show zurück im SWR war und im Herbst 2024 nur 1,3 Millionen zuschauten. Wars das? Nein! Trotz Flop kehrt Egli nun mit zwei Folgen in die ARD zurück. Wieso das? Weils programmtechnisch passt: Florian Silbereisen ist erst im Sommer wieder zu sehen, die günstigere Egli-Show ist ein valabler Ersatz.

Die Sängerin weiss: Es braucht über 3 Millionen vor dem Bildschirm, wenns auch 2026 in der ARD weitergehen soll. Das ist Knackpunkt Nummer eins.

Ein Artikel aus «Tele» Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen. Das ist ein Beitrag aus «Tele». Das Fernsehmagazin der Schweiz taucht für dich nach den TV- und Streamingperlen.

Programmkollision bei SRF

Knackpunkt zwei ist SRF: Da ist die Bilanz schwierig. Die Quote von zuletzt 20 Prozent ist nicht der Hit. Weiteres Problem: der Sendeplatz. Wenn die ARD die Show zeigt, muss SRF sie zeitgleich ausstrahlen. Das sorgt für Programmkollisionen und Planungsproblemen. Vor allem im Herbst. «Tele» weiss: Schon am 11. Oktober ist Ausgabe zwei geplant. Viel früher als in anderen Jahren. Anders gings nicht.

Wie weiter 2026? SRF schreibt: «Das steht noch nicht fest.» Beim SWR heisst es: «Wir freuen uns auf die Ausgaben 2025, alles Weitere wird die Zukunft zeigen.» Langfristige Planung klingt anders. Kurz: Die Egli-Show steht vor einer Bewährungsprobe. Fortsetzung folgt.