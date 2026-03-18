Beatrice Egli sorgt mit einem neuen Look für Furore: In Lacklederhose und Latex-Oberteil begeistert die Schweizer Schlagersängerin ihre Fans. Das Schwarz-weiss-Foto entstand bei einem Fotoshooting und zieht auf Instagram alle Blicke auf sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli begeistert Fans mit Latex-Look-Foto vom Fotoshooting in Schwarz-Weiss

Vermutlich hat die Designerin Marina Hoermanseder das auffällige Outfit entworfen

Heidi Klum trug im Februar ein Hoermanseder-Latex-Kleid bei den Grammys War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Ihre Fans lieben Beatrice Egli (37) so oder so. Ein neues Bild der Schweizer Schlagersängerin lässt das Herz ihrer Bewunderer allerdings noch ein wenig höher schlagen. Für ein Fotoshooting zeigt sich Egli in einem für sie eher ungewohnten Look: Ihre Beine stecken in einer überlangen Lederhose, dazu kombiniert sie ein Oberteil in Latexoptik, welches ihre Konturen exakt nachzeichnet und nicht viel der Fantasie überlässt.

«Ahhh ich liebs komplett», «Fantastisch Beatrice», «Omg, ich lieben diesen Look so sehr!» und «Du siehst so gut aus, jetzt will ich mehr Fotos sehen» sind nur einige der begeisterten Kommentare, die unter ihrem Post zu lesen sind.

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Zeigt sich Hoermanseder für den Look verantwortlich?

Für solche Kleidungsstücke in Latexoptik, wie Egli auf dem Bild trägt, ist vor allem die österreichische Modedesignerin Marina Hoermanseder (39) bekannt. Gut möglich also, dass auch dieses Einzelstück von ihr stammt.

Erst vor wenigen Wochen sorgte ein von ihr gefertigtes lackiertes Lederkleid international für Aufsehen. Bei den Grammys im Februar zeigte sich Heidi Klum (52) in einem hautfarbenen Look von Hoermanseder auf dem roten Teppich, womit ihr die Schlagzeilen sicher waren.

Wie viel (Hand-)Arbeit hinter einem solchen Kleidungsstück steckt, das verrät die 39-jährige Designerin am Beispiel von Klums Kleid auf Instagram. Vereinfacht gesagt: Erst wird ein 3D-Modell der künftigen Trägerin erstellt, daraus dann ein Modell gegossen, auf dem das Kleid zu seiner Form findet. Danach folgen Farbe, Lack und meist noch die für sie berühmten Schnallen zur Befestigung des Kleidungsstückes.

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