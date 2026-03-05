Beatrice Egli suchte bei «Germany's Next Topmodel» einen Mann für ihr neues Musikvideo. Bei dieser Auswahl an gut aussehenden Männern war sie leicht überfordert.

Tony (31) aus Berlin überzeugte durch Ausdruck, Beweglichkeit und Charme

Tony (31) aus Berlin überzeugte durch Ausdruck, Beweglichkeit und Charme

19 Models traten an, fünf kamen in die nächste Auswahlrunde

Grosser Auftritt für Beatrice Egli (37): Die Schweizer Schlagersängerin suchte am Mittwochabend in Heidi Klums (52) Model-Show «Germany's Next Topmodel» nach einem männlichen Gegenpart für ihr Musikvideo «Alibi». «Es war einfach total aufregend!», schwärmt sie gegenüber Blick.

«Bei ‹Germany’s Next Topmodel› dabei zu sein, ist schon etwas Besonderes. Diese Energie, dieses Tempo, die vielen jungen Talente, das hat mich total inspiriert», sagt sie. «Ich liebe es, wenn Menschen für ihren Traum brennen. Und genau das spürt man dort in jeder Sekunde!»

Model mit Beweglichkeit und «Sexyness» gesucht

Beatrice Egli war nicht mit Klum unterwegs, sondern im Berlin-Büro ihres Plattenlabels. Dorthin wurden die 19 Models, die noch im Wettbewerb sind, eingeladen. «Ich freue mich, den passenden Typ für mich zu finden, der mein Alibi sein wird im Musikvideo», kündigt Egli den Models an.

Gesucht werde ein Mann mit schauspielerischem Talent, Ausdruck, Beweglichkeit «und Sexyness natürlich». Alle Bewerber mussten zu ihrem Song vortanzen. «Ich möchte sehen, wie ihr euch bewegt, was ihr euch einfallen lasst und wie ihr mich sozusagen bezirzt», meint Egli mit einem Lachen.

«Beatrice Egli ist eine Musik-Ikone»

Für die Models eine schwierige Aufgabe. Nicht alle haben eine Schlager-Affinität. «Ich bin nicht einer, der Schlager hört, aber ich bin gehypt, wenn es um Jobs geht», meint Godfrey (34) aus Wien. Alexavius (22) aus Graz (A) freut sich hingegen sehr: «Beatrice Egli ist eine deutsche Musik-Ikone. Jeder kennt sie», meint er.

Fünf Models wurden schliesslich zu einer nächsten Runde ausgewählt und mussten einen kurzen Clip für soziale Medien erstellen. Und sie überzeugten Egli: «Ich bin völlig fertig», sagt sie über die Auswahl der Männer. «Was habt ihr nur für einen guten Cast?» Am Ende setzte sich Tony (31) aus Berlin durch. Er habe Egli in Bann gezogen, begeistert und mit ihr «gematcht». «Ich freue mich auf einen schönen Dreh mit dir», so Egli.

Sie schätzt die Diversität

Die Schwyzer Schlagersängerin hat den Ausflug zu «Germany's Next Topmodel» genossen. «Warum nicht diese grosse Bühne nutzen und zwei Welten verbinden – Mode und Musik? Ich liebe es, wenn sich kreative Bereiche begegnen», sagt sie.

Dass die Model-Show von Heidi Klum seit einigen Jahren auf Diversität setzt, ist ganz nach ihrem Gusto. «Vielfalt ist etwas Wunderschönes. Jeder Mensch darf so sein, wie er ist – mit all seinen Facetten», meint sie. Deshalb habe sie auch die Diversität der Männer für ihren Clip beeindruckt. «Gerade dieses Jahr finde ich den Cast sehr spannend durch die Vielfalt der Typen. Durch diese tolle Auswahl bekam ich noch mal ganz neue Fantasien für das Musikvideo.»

