Dass Helene Fischer zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen des deutschen Raums gehört, ist kein Geheimnis. Wie viel Geld sie auf der hohen Kante hat, war jedoch bisher nicht bekannt. Deutsche Medien wollen nun wissen, wie viele Millionen auf ihrem Konto sind.

Pro Show verdiente sie etwa 3,2 Millionen Euro brutto

Jaray Fofana Redaktorin People

Sie ist die Frau mit den meistverkauften Alben in Deutschland, sie hatte ihre eigene TV-Show und sammelt Preise wie andere Briefmarken: Schlagerkönigin Helene Fischer (41). Dass sie finanziell bestens aufgestellt ist, dürfte jedem klar sein. Aber wie reich ist sie wirklich?

Laut deutschen Medien beläuft sich ihr Vermögen auf beachtliche 35 Millionen Euro – eine Summe, die zwei erfolgreiche Jahrzehnte im Rampenlicht widerspiegelt. Jährlich nimmt die Sängerin rund 10 Millionen Euro ein. Den Löwenanteil generiert sie mit Live-Auftritten: Über 700’000 Fans strömten zu ihren Konzerten während ihrer Stadion-Tournee 2023/24, pro Show verdient sie etwa 3,2 Millionen Euro brutto. Hinzu kommen Gagen für TV-Events – zwischen 250’000 und 300’000 Euro – sowie lukrative Werbepartnerschaften mit VW, Douglas, L'Oréal, Tchibo und Meggle. Diese Kombination macht sie zur finanziell erfolgreichsten Schlagersängerin Deutschlands.

Ist Helene Fischer die reichste Schlagersängerin?

Wie schlägt sich die Schlagerkönigin im Vergleich mit anderen Stars der Branche? Fischer ist zwar die Nummer eins unter den Sängerinnen, aber längst nicht die reichste Person im deutschen Schlagerbusiness.

Dieter Bohlen

Seit den 80er-Jahren prägt Dieter Bohlen (71) die deutsche Musikszene wie kaum ein anderer. Als Produzent zahlreicher Hits für Modern Talking, Blue System und unzählige weitere Künstler sowie als Jury-Mitglied bei «Deutschland sucht den Superstar» hat er sich ein geschätztes Vermögen von 135 bis 150 Millionen Euro erarbeitet. Allein seine DSDS-Gage bewegt sich im Millionenbereich. Hinzu kommen Einnahmen aus Musikrechten, die ihm kontinuierlich Geld einbringen. Bohlen ist damit finanziell in einer Liga für sich.

Beatrice Egli

Ihr Durchbruch gelang 2013 als «DSDS»-Gewinnerin – seitdem ist Beatrice Egli im Aufwind. Mit Alben, TV-Auftritten und Tourneen hat die Schweizerin ein Vermögen von rund 12 Millionen Euro aufgebaut und gilt nach Helene Fischer als eine der erfolgreichsten jungen Schlagersängerinnen. Ihre sympathische Art und ihre Bodenständigkeit machen sie zu einem Publikumsliebling, ihre Konzerte sind regelmässig ausverkauft.

Roland Kaiser

Roland Kaiser füllt seit den 70er-Jahren mit zeitlosen Hits wie «Joana» oder «Santa Maria» regelmässig Stadien und Hallen. Sein auf etwa 50 Millionen Euro geschätztes Vermögen setzt sich aus Musikverkäufen, Tournee-Einnahmen und klugen Immobilieninvestitionen zusammen. Kaiser verkörpert eine Karriere mit beeindruckender Langlebigkeit und zeigt, dass echter Erfolg in der Schlager-Branche über Jahrzehnte Bestand haben kann.

