Die Schlagerkönigin gab ihr Comback bei der ARD-Show «Schlagerchampions». Florian Silbereisen kündigte derweil eine Pause an und lobte Fischers ungeprobten Auftritt. Hat ihr Auftritt überzeugt? Und welcher Star vergiesst in der Sendung dicke Tränen?

Darum gehts Helene Fischer kehrte am 10. Januar bei den «Schlagerchampions» zurück

Silbereisen kündigte Pause an und lobte Fischers ungeprobten Auftritt

Fischer startet 2026 ihre «360-Grad-Tour» nach Babypause und Comeback Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Am 10. Januar feierte Helene Fischer (41) nach ihrer Babypause ihr grosses Comeback bei den «Schlagerchampions» von Florian Silbereisen (44). Im Berliner Velodrom begrüsst die Schlagerkönigin mit den Worten «Ich bin wahnsinnig glücklich und ich habe die schönste Gänsehaut, die ihr mir bescheren konntet» das Publikum. «Ich habe mich sehr auf diesen Abend gefreut. Ich lebe zurzeit ein komplett anderes Leben, aber das ist ein wunderschöner Ausflug heute», fügt Fischer hinzu.

Helene Fischer hatte sich seit vergangenem Sommer aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem sie und ihr Ehemann Thomas Seitel (40) ihre zweite Tochter bekommen hatten. Noch in diesem Sommer startet die Zweifachmama ihre «360-Grad-Tour», mit der sie auch in den Letzigrund in Zürich kommt.

Gemischte Gefühle zu Fischers Auftritt

Einen Vorgeschmack bekamen die Fans nun bei den «Schlagerchampions». Doch nicht alle sind von ihrem Auftritt begeistert, wie ein Blick auf X zeigt. «Diesen ‹Hit-Mix› von Helene Fischer hat wohl der Praktikant im Tonstudio zusammengeschustert. Völlig lieb- und kreativlos», schreibt etwa ein User. Einer ist der Meinung, dass ihre Zeit vorbei sei.

«Helene Fischer ist quasi die deutsche Taylor Swift. Entweder du verstehst den Hype, weil du ggf. sogar Teil davon bist, oder du verstehst ihn nicht, und dann wirst du ihn auch nie verstehen», sagt ein anderer Nutzer, der damit allerdings weniger Fischers Auftritt kritisiert als seine Abneigung der Sängerin gegenüber ausdrückt. Was ansonsten jedoch zu reden gab, war ihr Aussehen. Viele Kommentare werfen der Sängerin vor, zum Schönheitschirurgen gegangen zu sein oder sich zumindest Botox gespritzt zu haben. Ob das der Fall ist, ist nicht bekannt. Ein User sagt allerdings: « Ja klar auch Helene Fischer ist geliftet, sieht man gleich. Sobald eine kleine Falte entsteht, geht es los. Warum auch nicht, kann sie alles locker bezahlen.» Im Grossen und Ganzen zeigen sich die Fans aber begeistert von Helene Fischers Comeback. Bedenkt man, dass sie tatsächlich erst zum Auftritt wieder auf der Bühne stand und diesen im Vorfeld nicht einmal geprobt hat, rechnet Moderator Florian Silbereisen Helene Fischer zudem hoch an und bewundert sie dafür. «Das ist für sie ganz ungewohnt, da sie sonst alles ganz akribisch wochenlang bis ins letzte Detail vorbereitet», sagt er vor der Sendung.

Florian Silbereisen überrascht seine Ex-Freundin

Für eine Überraschung sorgt aber auch Moderator Florian Silbereisen. Dieser richtet nur direkte Worte an Helene Fischers Ehemann, als die beiden Sänger für ein Duett einen Preis gewinnen. Wohl gemerkt, nur einen. Daraufhin sagt Helene Fischer: «Wir brauchen aber noch einen. Wie machen wir das? Ein halbes Jahr ich, dann ein halbes Jahr du?» Daraufhin antwortet Silbereisen: «Nimm du ihn mit. Dann habe ich einen Grund, dich und Thomas zu besuchen», bevor er sich direkt an Seitel wendet: «Thomas, stell' schonmal ein bisschen was kalt.» Florian Silbereisen hat also, wie es scheint, nicht nur ein gutes Verhältnis zu seiner Ex-Freundin Helene Fischer, sondern auch zu deren Ehemann Thomas Seitel.

Dann lässt Florian Silbereisen die Bombe platzen: Er wird eine Pause einlegen. «Ich sage jetzt erstmal: Bis bald. Ich verabschiede mich jetzt für ein paar Monate aufs ‹Traumschiff› und freue mich dann, wenn wir uns im Sommer hoffentlich wiedersehen», erklärt der Moderator seinem Publikum. In der Serie spielt Silbereisen seit 2019 den Kapitän Max Parger.

Auch Tränen wurden noch vergossen, und zwar von Maite Kelly (46). Die Sängerin wurde von Florian Silbereisen mit dem Preis «Eins der Besten für besondere Kreativität» geehrt und Maite Kelly wurde von ihren Gefühlen übermannt. «Du weisst, ich bin nah am Wasser gebaut», sagt sie zu Silbereisen, als auch schon die ersten Tränen fliessen und Kelly ihrer Crew und ihren Fans dankt.