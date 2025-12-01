Helene Fischer reagiert auf die Kritik von Sänger Howard Carpendale an ihrem Bühnenstil. Die deutsche Schlagerqueen vermutet geschlechtsspezifische Motive hinter seiner Aussage.

Im Frühling sorgte Schlager-Urgestein Howard Carpendale (79) mit einem Interview für Schlagzeilen. Besonders die Aussagen über das deutsche Schlager-Aushängeschild Helene Fischer (41) stiessen den Fans sauer auf. Carpendale bezeichnete die Shows und Outfits von Fischer als «zu sexy». Der Sänger legte nach: «Du darfst Sex nicht auf der Bühne verkaufen! Im Sinne von nassen Haaren und kaum Kleidung. Deutschland will in diesem Genre ein bisschen Natürlichkeit haben.»

Carpendale hat Fischer indirekt vorgeworfen, den Niedergang des deutschen Schlager-Genres zu beschleunigen. Lange schwieg Fischer zum Vorwurf – bis jetzt. Knapp ein halbes Jahr später geht die «Atemlos»-Interpretin auf Carpendales Kritik ein. Sie tut dies am Rande einer Veranstaltung des Museums Madame Tussauds in Amsterdam, bei der eine neue Wachsfigur von Fischer präsentiert wurde.

Das sagt Fischer zum Vorwurf

In einem Gespräch mit der niederländischen Zeitung «De Telegraaf» weist Fischer die Aussagen ihres Branchenkollegen zurück. «Ich weiss nicht, ob es zu sexy ist oder nicht», so die Sängerin. «Ich fühle mich sehr stark und sehr selbstbewusst». Fischer betont, dass ihre Bühnenoutfits Teil ihrer künstlerischen Darbietung seien und sie nicht vorhabe, daran etwas zu ändern. Ausserdem vermutet sie, dass die Kritik mit Carpendales Geschlecht zusammenhänge. «Ich glaube nicht, dass auch Frauen mich dafür kritisieren.»

0:35 Bühne in der Mitte: So soll die «360° Stadiontour» von Helene Fischer aussehen

Heisst: Auch bei ihrer grossen Arena-Tour nächstes Jahr wird sich Fischer mit ihren Bühnenoutfits nicht zurückhalten. Am 14. Juli 2026 kommt die Schlagersängerin nach Zürich und spielt erstmals im Letzigrund Stadion in Zürich.