Helene Fischer unterbricht ihre Babypause für einen TV-Auftritt. Die Schlagersängerin nimmt an der ARD-Quizshow «Klein gegen Gross» teil, wie Moderator Kai Pflaume enthüllte. Die Ausstrahlung erfolgt am 13. Dezember.

1/5 Helene Fischer befindet sich derzeit in Babypause. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Helene Fischer unterbricht Babypause für TV-Auftritt bei ARD-Quiz-Show

Fischer singt neue Songs aus ihrem kommenden Kinderlieder-Album

Ihre Tour 2024 startet am 10. Juni und endet am 17. Juli Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Helene Fischer (41) hat im August mitgeteilt, zum zweiten Mal Mama einer Tochter geworden zu sein. Derzeit befindet sie sich in der Babypause. Diese unterbricht sie nun allerdings für eine Show, wie niemand Geringeres als Kai Pflaume (48) verraten hat. So hat der beliebte Moderator am Wochenende ein Bild von sich und Fischer in seiner Instagram-Story geteilt und folgende Worte dazu geschrieben: «Ja, wer ist denn da nach langer Zeit endlich mal wieder im Fernsehen zu sehen?»

Die Schlagersängerin war am Sonntag bei den Aufzeichnungen der ARD-Quizshow «Klein gegen Gross» zu Gast, wie ein weiteres Bild des Moderators verrät. Wer sich bereits jetzt schon auf Helene Fischer freut, muss sich noch etwas in Geduld üben. Die Show wird erst am 13. Dezember im Live-TV zu sehen sein.

In der Show wird sich Fischer gemäss der «Bild» allerdings nicht nur dem Frageduell mit den Kindern stellen, sondern auch einige Songs zum Besten geben. So soll sie dort zum ersten Mal ihr emotionales Duett mit Rolf Zuchowski (78) – «Bald ist Weihnachten» – zum Besten geben, ebenso wie ein Medley aus vier neuen Songs. Diese stammen gemäss der Zeitung allesamt aus ihrem neuen Album «Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit», welches am Freitag, 28. November, erscheint.

In Jeans und schwarzem Pullover

Einige der Zuschauer konnten Helene Fischer nicht nur auf der Studiobühne sehen, sondern hatten gar das Glück, mit der Sängerin im Foyer ein Foto zu machen. Entsprechende Bilder kursieren auf einer Instagram-Fanseite. Darauf ist eine bestens gelaunte Fischer in Jeans und schwarzem Pullover zu sehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für das restliche Jahr müssen sich die Fans wohl mit diesem einen Auftritt zufriedengeben. Ihre ZDF-Weihnachtsshow fällt dieses Jahr nämlich aus, Giovanni Zarrella (47) übernimmt. Dafür geht sie nächstes Jahr wieder auf Tour, dieses startet am 10. Juni und dauert bis am 17. Juli. Am 14. Juli macht sie im Rahmen der Tour auch Halt in der Schweiz, dies im Letzigrund-Stadion in Zürich.