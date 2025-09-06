Lukas Podolski denkt wie immer gross: Der Fussball-Star möchte Helene Fischer für sein «Glücksgefühle»-Festival im kommenden Jahr gewinnen. Eine gemeinsame Vergangenheit könnte dabei helfen - und der perfekte Zeitpunkt wäre auch schon gefunden.

Der Traum ist konkret geworden. Lukas Podolski (40) will den grössten deutschen Schlager-Star für sein Festival-Projekt begeistern. Helene Fischer (41) soll seinen Angaben zufolge 2026 auf dem Hockenheimring auftreten – vor 200'000 Menschen bei seinem «Glücksgefühle»-Festival.

«Das wäre mein grosser Wunsch und Traum», gibt der Ex-Nationalspieler gegenüber der «Bild»-Zeitung zu. Kein Wunder: Die beiden verbindet bereits eine besondere Geschichte. 2014, nach dem WM-Triumph in Brasilien, stand Fischer gemeinsam mit den Weltmeistern vor dem Brandenburger Tor. Podolski mittendrin, die Erinnerung bis heute unvergessen.

«Sie würde super in unser Festival reinpassen», ist der Ex-Nationalspieler überzeugt. «Ich bin mir sicher, dass es ihr gefallen würde.» Die Sterne stehen günstig für Podolskis Plan. 2026, wenn das nächste «Glücksgefühle»-Festival ansteht, wird Fischer ihre aktuelle Tournee beendet haben. Ein idealer Moment für einen Festivalauftritt, bevor sich die Zweifach-Mama wieder ihrer Familie widmen kann.

Lukas Podolski: «Wir werden Helene Fischer einladen»

«Wir werden sie einladen», kündigt Podolski an. Sein Trumpf: «Gerade das Drumherum mit den vielen Angeboten und der besonderen Atmosphäre könnte genau etwas für sie sein.» Tatsächlich bietet «Glücksgefühle» mehr als nur Musik. Camping-Bereiche, Gastronomie-Vielfalt, Entspannungszonen - ein Gesamtpaket, das weit über ein normales Konzert hinausgeht.

Was als Experiment begann, ist längst zu einem der bedeutendsten Musik-Events des Landes geworden. Das «Glücksgefühle»-Festival, das Podolski mit Manager Markus Krampe ins Leben rief, lockt mittlerweile rund 200'000 Menschen nach Baden-Württemberg. Vom 11. bis 14. September 2025 verwandelt sich der Hockenheimring erneut in eine gigantische Party-Meile. «Ich bin sehr stolz darauf, was wir dort mit viel harter Arbeit aufgebaut haben», erklärt Podolski seine Motivation, «ein Festival, das für jeden etwas bietet.»

Lukas Podolski freut sich auf Apache 207

Bis zur möglichen Fischer-Premiere freut sich Podolski aber erstmal auf den Rapper Apache 207 (27). «Auch ein Fussballer. Ein geiler Typ mit geiler Musik», schwärmt er von dem Musiker, der einst selbst kickte. Der ehemalige Weltmeister wird erneut persönlich über das Gelände wandeln. «Auch wenn ich natürlich keine 200'000 Selfies machen kann», scherzt er. «Aber ich verspreche allen eine schöne Zeit.»