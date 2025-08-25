DE
FR
Abonnieren
So klingt Helene Fischers und Ottos «Baby Shark»
0:35
Remake von Kinder-Hit:So klingt Helene Fischers und Ottos «Baby Shark»

Überraschung vom Schlagerstar
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden!

Schlagerstar Helene Fischer ist erneut Mutter geworden. In einem emotionalen Brief an ihre Fans bestätigt sie die Geburt ihrer zweiten Tochter und kündigt neue Musik sowie eine grosse Stadiontournee für 2026 an.
Publiziert: 18:10 Uhr
|
Aktualisiert: 18:24 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Helene Fischer ist erneut Mutter geworden.
Foto: IMAGO/Future Image

Darum gehts

  • Helene Fischer ist erneut Mutter geworden und plant zwei neue Alben
  • Sängerin geniesst Familienzeit, arbeitet aber weiter an ihrer Karriere
  • 2024 grosse Stadiontournee mit 360-Grad-Show vom 10. Juni bis 17. Juli
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
bliki.jpg
Silja Anders und BliKI

Helene Fischer (41) ist erneut Mutter geworden. Das teilte der Schlagerstar ihren Fans nun auf Instagram in einem emotionalen Brief mit.

«Unsere Tochter hat vor einiger Zeit ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben», hiesst es in dem Schreiben. Fischer betont, dass sie die Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen geniesst und plant, auch im kommenden Jahr möglichst viel Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen.

Mehr zu Helene Fischer
Helene Fischer bringt Duett mit Florian Silbereisen raus
Einstiges Schlager-Traumpaar
Helene Fischer bringt Duett mit Florian Silbereisen raus
«Ich hatte noch nie einen besseren Boss»
Schweizer Tänzer verrät
Darum ist Kylie Minogue der beste Boss
Vergrault Helene Fischer mit Kindermusik ihre Fans?
Mit Video
Neuauflage von «Baby Shark»
Vergrault Helene Fischer mit Kindermusik ihre Fans?
«Ich bewundere Helene Fischer»
Jodlerin Daria Occhini
«Ich bewundere Helene Fischer»
Helene Fischer wird für ihre Weihnachtsshow zerrissen
Weihnachtsshow floppt
«Jedes Jahr singt die Fischer mindestens ein Lied kaputt»
Helene Fischer und Otto Waalkes machen gemeinsame Sache
Mit Video
Helene Fischer und Otto
«Ich habe es länger geschaut, als ich sollte»

Ihre ältere Tochter ist drei Jahre alt

Trotz ihrer Fokussierung auf das Familienleben hat Fischer ihre musikalische Karriere nicht aus den Augen verloren. Bereits während ihrer Schwangerschaft, über die die Bild-Zeitung Anfang Juni exklusiv berichtete, arbeitete sie an neuen Projekten. Fans dürfen sich auf gleich zwei neue Alben freuen, die 2025 erscheinen sollen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Eines davon wird ein Kinderalbum sein, wie Fischer in ihrem Brief erklärt: «Viele von euch kennen sicher mein erstes Album mit Kinderliedern und ich weiss noch genau, wie unterschiedlich ihr damals reagiert habt. Manche konnten damit nicht so viel anfangen, andere wiederum haben mir geschrieben, wie sehr sie die Lieder mit ihren Kindern oder Enkeln lieben.» Sie betont, dass diese Kinderlieder für sie ein echtes Herzensprojekt sind.

Zusätzlich deutet Fischer an, dass Fans 2026 mit neuem Schlager-Pop von ihr rechnen können. Sie und ihr Team sind bereits intensiv auf der Suche nach passenden Songs, die berühren und Geschichten erzählen.

Für das kommende Jahr plant die Sängerin eine grosse Stadiontournee, die vom 10. Juni bis zum 17. Juli stattfinden wird. Bei dieser 360-Grad-Show verspricht Fischer ihren Fans ein besonderes Erlebnis: «Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer mit all den schönsten, emotionalsten und kraftvollsten Songs aus dieser Zeit. Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party, mit Hühnerhautmomenten.»

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen