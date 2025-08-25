Darum gehts
- Helene Fischer ist erneut Mutter geworden und plant zwei neue Alben
- Sängerin geniesst Familienzeit, arbeitet aber weiter an ihrer Karriere
- 2024 grosse Stadiontournee mit 360-Grad-Show vom 10. Juni bis 17. Juli
Helene Fischer (41) ist erneut Mutter geworden. Das teilte der Schlagerstar ihren Fans nun auf Instagram in einem emotionalen Brief mit.
«Unsere Tochter hat vor einiger Zeit ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben», hiesst es in dem Schreiben. Fischer betont, dass sie die Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen geniesst und plant, auch im kommenden Jahr möglichst viel Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen.
Ihre ältere Tochter ist drei Jahre alt
Trotz ihrer Fokussierung auf das Familienleben hat Fischer ihre musikalische Karriere nicht aus den Augen verloren. Bereits während ihrer Schwangerschaft, über die die Bild-Zeitung Anfang Juni exklusiv berichtete, arbeitete sie an neuen Projekten. Fans dürfen sich auf gleich zwei neue Alben freuen, die 2025 erscheinen sollen.
Eines davon wird ein Kinderalbum sein, wie Fischer in ihrem Brief erklärt: «Viele von euch kennen sicher mein erstes Album mit Kinderliedern und ich weiss noch genau, wie unterschiedlich ihr damals reagiert habt. Manche konnten damit nicht so viel anfangen, andere wiederum haben mir geschrieben, wie sehr sie die Lieder mit ihren Kindern oder Enkeln lieben.» Sie betont, dass diese Kinderlieder für sie ein echtes Herzensprojekt sind.
Zusätzlich deutet Fischer an, dass Fans 2026 mit neuem Schlager-Pop von ihr rechnen können. Sie und ihr Team sind bereits intensiv auf der Suche nach passenden Songs, die berühren und Geschichten erzählen.
Für das kommende Jahr plant die Sängerin eine grosse Stadiontournee, die vom 10. Juni bis zum 17. Juli stattfinden wird. Bei dieser 360-Grad-Show verspricht Fischer ihren Fans ein besonderes Erlebnis: «Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer mit all den schönsten, emotionalsten und kraftvollsten Songs aus dieser Zeit. Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party, mit Hühnerhautmomenten.»
