Kylie Minogue, der australische Popstar, macht auf ihrer «Tension Tour» halt in Zürich. Der Schweizer Tänzer Yves Cueni, seit acht Jahren an ihrer Seite, schwärmt von der Welttournee und der Zusammenarbeit mit dem Weltstar.

1/13 Kylie Minogue ist aktuell auf einer ihrer grössten Tourneen. Am Sonntag macht sie halt im Hallenstadion Zürich. Foto: IMAGO/WENN

Darum gehts Kylie Minogue tourt weltweit und macht halt in Zürich

Tänzer Yves Cueni begleitet Minogue seit acht Jahren auf Tourneen

Minogues Weinlinie setzt jährlich über 20 Millionen Flaschen ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Fast vier Jahrzehnte ist es her, seitdem Kylie Minogue (57) aus Melbourne (Australien) durch die Serie «Neighbours» bekannt wurde und mit «I Should Be So Lucky» ihren ersten internationalen Hit feierte. Noch heute ist die 1,52 Meter grosse Sängerin weltweit erfolgreich und befindet sich derzeit auf einer ihrer grössten Welttourneen. Am Sonntagabend macht sie mit der «Tension Tour» im Hallenstadion Zürich halt. Mittendrin: Tänzer Yves Cueni (32) aus Zürich-Wipkingen, der mit Minogue seit acht Jahren auf der Bühne steht.

«Hier wird ein Traum für mich wahr. Auf so einer Tournee war ich noch nie», schwärmt er im Gespräch mit Blick. Gestartet hat sie Mitte Februar in Australien und führte die Crew über Asien und Nordamerika nach Grossbritannien und Kontinentaleuropa. «Mein grösster Tänzertraum wurde wahr. Wir spielten zwei ausverkaufte Konzerte im Madison Square Garden in New York», schwärmt Yves Cueni. «Und beendeten die Amerika-Tour mit einem Gig im ehemaligen Staples Center in Los Angeles.» Nach rund 70 Terminen wird die Konzertreihe Ende August in Südamerika zu Ende gehen.

Minogue erhielt Auszeichnung als «Global Icon»

Kylie Minogue reitet aktuell auf einer neuen Erfolgswelle. Nachdem Mitte der Zehner-Jahre internationale Chart-Erfolge ausgeblieben waren, legte sie 2023 mit dem Dance-Track «Padam Padam» den Grundstein für einen neuen Hype. Besonders auf sozialen Medien wurde der Titel gefeiert und nachgetanzt, viele sehen ihn als ihr zweites «Can't Get You Out of My Head». Den Überhit, mit dem Minogue 2001 viele Hitparaden anführte. Auch in der Schweiz.

«Ich habe mir das nicht vorgenommen. Ich habe einfach konsequent gearbeitet und immer wieder versucht, etwas zu erreichen», sagt Kylie Minogue gegenüber dem US-Magazin «Billboard» über den Erfolg ihrer neuen Musik. Er sei überwältigend, aber auch lebensverändernd. Für «Padam Padam» hat Kylie 2024 ihren zweiten Grammy gewonnen, diesmal in der Kategorie «Best Dance Recording». Im selben Jahr bekam sie bei den Brit Awards die Auszeichnung als «Globale Ikone» und wurde vom «Time»-Magazin unter den 100 einflussreichsten Personen der Welt gelistet. Kylie Minogue ist die einzige Künstlerin, die in fünf Dekaden hintereinander ein britisches Nummer-1-Album vorweist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihren Wein gibts bei Globus

Auch neben der Musik hat sich Kylie Minogue ein Imperium aufgebaut. So vertreibt die Australierin seit 2020 ihre eigene Weinlinie, die bislang mehr als 20 Millionen Flaschen abgesetzt hat und hierzulande unter anderem im Globus erhältlich ist. Ihr Signature Rosé, Prosecco Rosé und alkoholfreier Sparkling Rosé wurden im Vereinigten Königreich zu den bestverkauften Premium-Schaumweinen.

Trotzdem sei sie keine Winzerin, sagte sie nach der Lancierung zum britischen «Telegraph». «Ich betrete eine neue Welt. Es gibt viel zu entdecken und zu lernen für mich. Und ich habe viel zu grossen Respekt für alle Involvierten, um mich als Winzerin zu bezeichnen.» Vielmehr sehe sie sich als Wein-Kuratorin, «Ich biete Leuten, die mich kennen und meinen Stil mögen, einen Zugang zum Wein.» Trotzdem wolle sie nicht nur ihren Namen auf die Flasche klatschen, sondern auch aktiv beim Prozess mitreden.

«Ich hatte noch nie einen besseren Boss»

«Kylie Minogue versucht nicht, mit den Jungen mitzuhalten, und schafft es dennoch, den Zeitgeist zu treffen und sich treu zu bleiben», sagt Yves Cueni, der seit acht Jahren mit Minogue zusammenarbeitet. Zuvor stand er für Queen Elizabeth II. (1926–2022) auf der Bühne und tanzte mit Stars wie Helene Fischer (40) und Rita Ora (34).

Doch so intensiv wie die Zusammenarbeit mit Minogue waren seine Engagements nie. «Ich hatte noch nie einen besseren Boss», sagt der Zürcher. «Wir haben hie und da immer wieder eine gute Konversation.» Gemeinsame Momente mit ihr gebe es vor allem beim Soundcheck vor jedem Gig. «Sie schaut sehr auf uns und erkundigt sich auch regelmässig nach unserem Wohlbefinden», sagt Cueni.

1:26 «Ein einmaliges Erlebnis»: Dieser Schweizer tanzte für die Queen

Cueni brachte Minogue Schoggi aus der Schweiz

Auf der aktuellen Tournee mache der Crew die Hitze der letzten Tage zu schaffen. «Kylie und auch wir trinken aktuell sehr viel elektrolythaltige Getränke», sagt Cueni. Während in den USA die Konzertstätten meist klimatisiert waren, sei dies in Europa nicht der Fall. «Uns läuft der Schweiss nur so runter, seitdem wir in Europa sind», meint er mit einem Lachen. Doch auch ohne Hitze wirds in Europa heiss: «In Helsinki herrschten draussen milde Temperaturen, drinnen war Sauna.»

Auf die Show am Sonntagabend im Hallenstadion freut sich Yves Cueni besonders. Ein Gig in seiner Heimat sei immer etwas Spezielles. «Es ist die 50. Show, die wir spielen. Und am Montag ist mein Geburtstag. Viele meiner liebsten aus Zürich sind da», sagt er. Auch Kylie werde den Besuch schätzen. «Sie mag unser Land besonders gern. Und sie liebt die Schoggi. Davon habe ich ihr immer wieder mal mitgebracht.»

Tickets für das Konzert von Kylie Minogue am Sonntagabend im Hallenstadion Zürich gibts auf Ticketcorner und an der Abendkasse.