Kurz zusammengefasst Kylie Minogue kündigt neues Album und Tour an

Zusammenarbeit mit Sia und Bebe Rexha auf «Tension II»

Tour startet im Februar 2025 in Australien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Gleich zwei gute Nachrichten für Fans von Kylie Minogue (56). Die Sängerin kündigte nicht nur ein neues Album und eine Tour an, die ihre grösste seit langem werden soll. Zunächst vermeldete Kylie Minogue die Veröffentlichung von «Tension II». Die Fortsetzung ihres Erfolgsalbums von 2023 soll am 18. Oktober 2024 erscheinen. «Die Tension-Ära war etwas ganz Besonderes für mich», sagte sie in einem Statement. «Ich kann es unmöglich zulassen, dass sie jetzt schon vorbei ist».

Auf dem Nachfolger von «Tension» wird die Australierin unter anderem mit ihrer Landsfrau Sia (48) und US-Superstar Bebe Rexha (35) zusammenarbeiten. Die erste Single «Lights Camera Action» soll schon am 27. September erscheinen.

«Eine ganze Menge Padaming» auf Welttour

Kurz nach der Album-Ankündigung legte Kylie Minogue nach. Sie wird ihre Tension-Ära 2025 mit einer Welttour feiern. «Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen», sagte die Sängerin in einer Mitteilung.

Gleich doppelt gute Neuigkeiten für Fans von Kylie Minogue. Foto: keystone-sda.ch 1/5

«Jetzt macht euch bereit für eure Nahaufnahme, denn ich werde Lights, Camera, Action rufen... und es wird eine ganze Menge Padaming geben», so Minogue weiter. Damit spielt sie nicht nur auf den Titel ihrer nächsten Single an, sondern auch auf «Padam Padam». Der Song aus dem ersten «Tension»-Album war ihr grösster Erfolg seit langem.

Die Tour startet im Februar 2025 in ihrer australischen Heimat. Sie führt dann über Asien nach Grossbritannien. Im Mai geht der erste Abschnitt der Tournee in England zu Ende. Weitere Termine in Kontinentaleuropa und Amerika sollen in den nächsten Wochen angekündigt werden.

Kylie Minogue hatte sich im Juli dieses Jahres in einer Radiosendung in Melbourne verplappert und ihren Landsleuten die ersten Auftritte in Australien nach fünf Jahren Abwesenheit versprochen. Es gelte nur noch Details zu klären, sagte sie damals. Dies scheint nun geschehen zu sein.