Popikone Kylie Minogue (56) meldet sich zurück. Gestern Freitag veröffentlichte sie ihr neues Album «Tension II» – mit einer klaren Ansage. Als die australische Hitsängerin im Mai vergangenen Jahres ihren Song «Padam Padam» auf den Markt brachte, wurde sie von den grossen europäischen Radiostationen wie der BBC nicht gespielt. Mit der Begründung, sie sei zu alt für Popmusik.

Womit die Verantwortlichen nicht gerechnet haben, waren ihre Social-Media-Fans. Vor allem auf Tiktok ging ihr Song viral. Ihr Video, in dem sie in knallrotem Outfit performt, ist unzählige Male nachgeahmt und nachgesungen worden. Mit ihrem Dance-Popsong hat sie nicht nur die queere Community, die ihr seit Jahren beisteht, begeistert, sondern auch die Generation Z für sich gewinnen können.

Nach dem Boykott kam der Erfolg

Mit dem Resultat, dass sie nach ihrem Hit «Can’t Get You Out Of My Head» von 2001 erneut ein fulminantes Comeback feiern konnte. «Padam Padam» war unter anderem Nummer 1 in den britischen Single-Download-Charts, Nummer 10 in den amerikanischen Billboard-Charts und wurde ihre erfolgreichste Single seit über 20 Jahren.

Minogue wünscht sich, dass jede Frau ihre eigene Stärke und Freiheit geniessen kann. «Ich möchte, dass sich Menschen, speziell Frauen, willkommen und gut genug fühlen, wie sie sind», sagt sie in einem aktuellen Interview mit RTL. Und freut sich, dass sie eine ganz neue Generation erreicht habe. «Die Musikindustrie hat sich wirklich sehr verändert.»

Sie sei zufrieden mit sich und habe kein Problem mit dem Älterwerden, im Gegenteil. «Ich weiss, wer ich bin und stehe fest im Leben. Ich habe viel Erfahrung gesammelt und bin tatsächlich sehr geerdet.» Es seien die einfachen Dinge im Leben, die ihr Energie verleihen. «Ein gutes Essen, einfach Fernsehschauen oder auch einmal absolut nichts tun», sagt der australische Superstar, der am 15. Februar 2025 seine weltweite «Tension Tour» im australischen Perth startet.

Alt sind höchstens die Ansichten

Ihren aktuellen Gemütszustand beschreibt die 1,52 Meter grosse Sängerin gegenüber ATP so: «Adrenalin, Aufregung und Nervosität. Wir werden an vielen Orten spielen, und ich habe das seit vielen Jahren nicht mehr gemacht.» Gemäss ihres Labels BMG ist es Minogues grösste Tournee seit 14 Jahren.

Kylie-Minogue-Fans können sie in der Schweiz am 6. Juli 2025 im Zürcher Hallenstadion erleben, der Ticketverkauf ist seit gestern eröffnet. Dann wird sie mit 57 auf der Bühne stehen, und auch da wird ihre Botschaft klar sein: Keine Frau ist jemals für irgendetwas zu alt – das sind höchstens die Ansichten anderer.