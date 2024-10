Kylie Minogue kommt im Sommer 2025 in die Schweiz

Nächsten Sommer macht Kylie Minogue im Rahmen ihrer «Tension Tour» Halt in der Schweiz. Fans dürfen sich sowohl auf ihre Klassiker als auch über Songs von ihrem neusten, noch nicht erschienen Album freuen. Der Vorverkauf beginnt am 18. Oktober 2024.

Kylie Minogue geht auf Welttournee. Im Sommer 2025 macht die australische Popsängerin Halt in der Schweiz. Foto: zVg 1/5

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Kylie Minogue (56) kommt in die Schweiz! Die australische Popsängerin wird mit ihrer «Tension Tour» im Sommer 2025 die Welt bereisen und macht am 6. Juli Halt im Hallenstadion Zürich. Es wird Kylie Minogues grösste Tour seit 2011 werden, heisst es in einer Pressemitteilung. «Ich kann es kaum erwarten, schöne und wilde Momente mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen, die Tension-Ära zu feiern und vieles mehr!» so die Sängerin über ihre Vorfreude. Die Tour startet im Februar 2025 in ihrer australischen Heimat.

Für Fans sind das aber nicht die einzigen guten Neuigkeiten: Am 18. Oktober 2024 erscheint Kylie Minogues neues Album «Tension II». Mit dem energiegeladenen Nachfolger des Nummer-1-Albums und weltweiten Hits «Tension» begibt sich die Sängerin weiter in den elektronischen Raum und ist vollgepackt mit Dancefloor-Hymnen. Im neuen Album darf man sich auf Features mit Popstars wie Sia (48), Bebe Rexha (35) und Tove Lo (36) freuen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tickets für das Konzert gibts ab dem 18. Oktober 2024 bei Ticketcorner.