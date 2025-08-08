Vergrault Helene Fischer mit Kindermusik ihre Fans?

Helene Fischer veröffentlicht erneut ein Album mit Kinderliedern und erntet gemischte Reaktionen. Fans vermissen ihre Popmusik. Eine Stadiontournee für 2026 ist geplant.

Darum gehts Helene Fischer veröffentlicht Kinderliederalbum, Fans warten auf neue Popmusik

Neues Album enthält Coverversionen bekannter Kinderlieder wie «Baby Shark» und «Hey Pippi Langstrumpf»



Als grosses Herzensprojekt kündigte Helene Fischer (41) im September 2024 das Album «Die schönsten Kinderlieder» an. «Ich habe mir die Zeit genommen, ein Kinderliederalbum aufzunehmen, weil es tatsächlich schon viele Jahre mein grosser Wunsch war», sagte sie damals über diese Arbeit. Nun folgt bereits der nächste Streich. Für Kinder. Als erster Vorbote wurde das mittlerweile zehn Jahre alte «Baby Shark» mit der deutschen Komikerlegende Otto Waalkes (77) neu aufgelegt. Zum Leidwesen der Fans ihrer Pop- und Schlagermusik.

«Schade, dass im Moment alles auf Songs für Kinder ausgelegt wird. Ich vermisse die normalen Songs», schreibt ein Anhänger unter den Instagram-Beitrag, auf dem Fischer die Veröffentlichung von «Baby Shark» bewirbt. Eine andere Frau meint: «Tut mir leid – Helene, ich lieb dich wirklich, aber diese ganze ‹Kinderschiene› zurzeit kann ich gar nicht ertragen. Sorry. Ich freue mich auf neue Musik.» Ein anderer Fan urteilt: «Fiebertraum des Jahrhunderts.»

Cover des Ballermann-Hits «Das rote Pferd»

Tatsächlich warten die Anhänger der «Atemlos»-Sängerin seit bald vier Jahren auf neue Popmusik. Am 12. September erscheint dafür das Album «Die schönsten Kinderlieder (Tanzen & Feiern)» mit Titeln wie «Das rote Pferd», «Hey Pippi Langstrumpf» und «Von den blauen Bergen kommen wir».

Musiziert Helene Fischer damit an ihren Fans vorbei? Nein, findet die Schweizer Musikmanagerin Anita Maric (39). «Das Kinderalbum wird viele Fans mit Kindern freuen – und vielleicht sogar neue Hörerinnen und Hörer bringen», sagt sie. «Langjährige Fans vergrault sie damit kaum. Ihr Repertoire ist gross, und neue Musik für Erwachsene wird sicher wieder kommen.» Bis dahin dürfe man «ruhig auch mal mit den Kleinen zur ihrer Version von ‹Baby Shark› tanzen», meint sie mit einem Lachen.

«Ein sehr stimmiger, persönlicher Schritt»

Dass sich Fischers erwachsene Anhänger wieder Pop- und Schlagermusik wünschen, versteht Maric. «Aber als Mutter verschieben sich die Prioritäten. Das weiss ich selbst als Mama von zwei Kindern. Man stellt die eigenen Interessen oft zurück, die Kinder stehen im Mittelpunkt», meint sie. Für Helene Fischer, die selbst Mama der dreieinhalbjährigen Nala ist, sei das Projekt mit den Kinderliedern «ein sehr stimmiger, persönlicher Schritt. Bei Helene Fischer ist das, man muss es fast so sagen, kinderleicht, das neue Album wird sicher ein grosser Erfolg.»

Immerhin: Dank der Stadiontournee des nächsten Jahres haben erwachsene Helene-Fischer-Fans, die nichts mit den Kinderliedern anfangen können, doch noch etwas, auf das sie sich freuen können. Gut möglich, dass der deutsche Superstar bis zu diesen Terminen auch neue Popsongs veröffentlicht.

Helene Fischer tritt am 14. Juli 2026 im Stadion Letzigrund in Zürich auf. Tickets gibts bei Ticketcorner.

