Junge Menschen simulieren ältere Generationen in Tiktok-Videos und Kommentaren

Die Generation Z, auch Gen Z genannt, ist nicht gerade bekannt dafür, dass ihr Herz für Schlager schlägt. Trotzdem geht der Song «Schau mal herein», gesungen von Florian Silbereisen (43) und Helene Fischer (40), gerade auf Tiktok viral. Der Schlagerhit ist zurzeit auf Platz zwei der «Tiktok DE Hot 50 Charts». Auf Youtube wurde der gemeinsame Auftritt der beiden bei der «Helene Fischer Show» im Dezember bereits 2,9 Millionen Mal aufgerufen.

Mit einem solchen Erfolg haben die Sängerin und der Moderator nicht gerechnet. Gegenüber «Bild» sagte Silbereisen: «Wir haben das Duett ursprünglich nur für den gemeinsamen TV-Auftritt aufgenommen. Mehr war nicht geplant.» Diese Rechnung machten Fischer und Silbereisen allerdings ohne die Gen Z. Junge Menschen haben den Song auf Tiktok zu einem Meme gemacht.

Was sich liest wie der Verlauf eines Whatsapp-Chats, ist in Wirklichkeit der Kommentarbereich unter einem Tiktok-Video. Im Video schwingt ein junger Mann zu «Schau mal herein» die Hüften. «Die Lehrer im Lehrerzimmer während der Pause» steht über dem Clip geschrieben.

Solche Videos, in denen junge Menschen ältere Generationen und deren Liebe zum Schlager simulieren, häufen sich unter dem Song «Schau mal herein». Die Kommentarbereiche sind allerdings für viele noch unterhaltsamer als die Videos selbst. Auch dort nehmen die Jungen ältere Menschen hoch, indem sie diese nachstellen. Sie verfassen ironische Kommentare, als wären sie selbst Teil einer dieser älteren Generationen.

Die Kommentare erkennt man unter anderem daran, dass Emojis verwendet werden, die für die Generation Z nicht gerade typisch sind. Ein Beispiel sind Blumen. Oft werden auch absichtlich besonders viele Emojis verwendet, was ebenfalls untypisch für die Gen Z ist. Viele Kommentare enden ausserdem mit «LG» oder «Viele Grüsse», was auf Social-Media-Plattformen nicht üblich ist. Auch Ausdrücke wie «Käffchen» oder Redewendungen wie «Ich fliege hier aus den Socken» stechen ins Auge, da sie nicht zum typischen Vokabular der Gen Z gehören. Die Kommentare werden also gezielt so formuliert, um die älteren Generationen auf die Schippe zu nehmen.

Der Song ist alles andere als neu

Was trotz dieses Hypes aber etwas untergeht: Der Song wurde nicht von Silbereisen und Fischer geschrieben. Bei «Schau mal herein» handelt es sich um die deutsche Version des 1978er-Hits «Stumblin’ In» von Chris Norman (74) und Suzi Quatro (74).

Eine Verbindung zu Deutschland hatte der Song allerdings schon immer: In einem Interview mit SWR1 erzählte Norman, dass er und Quatro den Song in Köln bei der «Bravo»-Preisverleihung gesungen hätten. Danach sei Produzent Mike Chapman (77) auf sie zugekommen und habe gesagt: «Das war super! Ihr seid auf der Bühne ein tolles Paar, da sollten wir was daraus machen.» Einige Wochen später trafen sie sich in den EMI-Studios und «Stumblin’ In» entstand.

Aber auch für die deutsche Version des Hits können Silbereisen und Fischer keine Lorbeeren einheimsen. Diese gehen stattdessen an Bernd Clüver (1948–2011) und Marion Maerz (81). Sie sangen «Schau mal herein» bereits im Jahr 1979.