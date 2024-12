1/8 Seltener Auftritt zu zweit: Florian Silbereisen war zu Gast in der «Helene Fischer Show». Foto: Zvg

Auf einen Blick Helene Fischer Show: Überraschungsauftritt von Ex-Freund Florian Silbereisen

Sketch parodiert ersten gemeinsamen Auftritt von Fischer und Silbereisen

11. Aufzeichnung der Show mit Gästen wie Robbie Williams und Reinhard Mey Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Grosses Wiedersehen in der Helene Fischer Show! Die legendäre Weihnachtssendung von Helene Fischer (40) wurde bereits am Wochenende in der Messe Düsseldorf aufgezeichnet. Blick war dabei, als Grössen wie Reinhard Mey (81), Hape Kerkeling (60), Maite Kelly (45) und Robbie Williams (50) der Einladung von Fischer folgten. Für die grösste Überraschung sorgte am Abend nicht der britische Musiker, sondern Fischers Ex-Freund Florian Silbereisen (43).

Eingeleitet wurde der besagte Auftritt von einem Sketch. Komiker Michael Kessler (57) parodierte dabei Silbereisen, gemeinsam mit Fischer stellte er ihren ersten Auftritt in der Silbereisen-Sendung «Das Hochzeitsfest der Volksmusik» aus dem Jahr 2005 nach. Mit dabei hatte er sogar das Original-Kostüm, das der deutsche Superstar damals trug. «Es soll sich eben alles genau so anfühlen wie bei unserem ersten Mal», sagte der falsche Silbereisen und sorgte damit für Lacher. Danach stimmte der Komiker mit Fischer das Stück «Komm mit nach Varazdin» aus der Operette «Gräfin Mariza» an.

Erinnerung an ihre 10-jährige Beziehung

Erst zu Ende der Darbietung wurde dann der Silbereisen-Doppelgänger als dieser enttarnt: Der echte Florian Silbereisen betrat unter tosendem Applaus die Bühne. Für Fischer gab es eine grosse Umarmung, schlechte Stimmung scheint bei den beiden seit der Trennung Ende 2018 nicht zu herrschen. «Du bist heute in meiner Show, ich war so oft in deinen Sendungen. Du bist heute bei mir, das hatten wir noch nie und es ist eine Premiere», freute sich Helene. Danach sangen sie gemeinsam «Schau mal herein», die deutsche Version des Hits «Stumblin' In». Sie wirkten dabei so vertraut, dass Erinnerungen an ihre zehnjährige Beziehung hochkamen. Von Eifersucht bezüglich Helene Fischers Ehemann Thomas Seitel (39) war keine Spur.

Bereits zum 11. Mal wurde «Die Helene Fischer Show» aufgezeichnet. Zu den weiteren Gästen der Sendung gehören die niederländische Sängerin Davina Michelle (29), «Jenseits von Eden»-Sänger Nino de Angelo (60) und das Ensemble des Musicals «Billy Elliot» aus Zürich. SRF strahlt die Sendung am 25. Dezember um 20.10 Uhr aus.