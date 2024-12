Alle Jahre wieder freuen sich Schlagerfans auf die «Helene Fischer Show» am ersten Weihnachtsabend. Doch in diesem Jahr enttäuscht die Fernsehtradition ihre Zuschauer.

1/5 Auf dieses TV-Spektakel haben sich Schlagerfans gefreut: die «Helene Fischer Show» am ersten Weihnachtstag. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick «Helene Fischer Show» enttäuscht Zuschauer

Kritik an schlechten Playback-Auftritten

Elfte Ausgabe der Show mit Gästen wie Robbie Williams und Florian Silbereisen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am Weihnachtsabend flimmerte die legendäre «Helene Fischer Show» zum elften Mal über die TV-Bildschirme. Zum diesjährigen Spektakel hat die Schlagerikone ein vielversprechendes Staraufgebot in die Messe Düsseldorf eingeladen. So haben unter anderem Sängerin Maite Kelly (45), der britische Mega-Star Robbie Williams (50) und Fischers Ex-Freund Florian Silbereisen (43) auf Helene Fischers (40) Bühne gastiert und ihre Hits zum Besten gegeben. Festlicher konnte die Stimmung nicht sein, doch die Zuschauer sind dennoch enttäuscht. Die Sendung am Mittwochabend wird in den sozialen Medien zerrissen.

«Ich fand es live schon absolut furchtbar»

Angefangen bei Marianne Rosenbergs (69) Darbietung: Die Schlagerlegende hat die im Voraus aufgezeichnete Show eröffnet. Gleich zu Beginn gesellt sich Helene Fischer zu ihr auf die Bühne und die beiden geben ein Duett – schon da hagelt es Kritik: «Das Playback von Marianne Rosenberg könnte zumindest ein wenig nach ihr klingen», ärgert sich ein User auf der Plattform X. «Ich fand es live schon absolut furchtbar», schreibt ein Zuschauer, der offenbar bei der Show am ersten Dezember-Wochenende vor Ort war.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wenn man die Augen zumacht, stellt man sich nicht Marianne Rosenberg unter dieser Stimme vor», findet eine andere Nutzerin. Einer der Zuschauer scherzt: «Noch mehr Playback und gleich taucht Kiwi auf der Bühne auf», und spielt damit auf die ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel (59) an, bei der im «Fernsehgarten» mehrere peinliche Playback-Fehler passierten. «Masterclass im schlechten Playback», schreibt ein anderer.

0:38 Kritik wegen Playback: Der Auftritt von Marianne Rosenberg

Auch Helene Fischers Gesang wird kritisiert

Kritik in puncto Gesang muss auch Helene Fischer einstecken: Insbesondere ihr Duett mit Robbie Williams war laut aufgebrachten X-Usern ein Reinfall. «Die Musicalstimme von der Fischer ruiniert echt jeden Song. Armer Robbie Williams», lautet das vernichtende Urteil in den sozialen Medien. «Warum muss die Helene überall ihre Stimme dazugeben?», wirft ein User in die Diskussionsrunde und fügt hinzu: «Wir wollen Robbie hören!» Weitere User klagen über eine falsche Tonlage und schreiben: «Jedes Jahr singt die Fischer mindestens ein Lied kaputt.»

0:41 Kritik wegen Musical-Stimme: Zerstört Helene Fischer Robbie Williams Auftritt?