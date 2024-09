Kurz zusammengefasst Helene Fischer veröffentlicht ein Kinderliederalbum

Das Album enthält bekannte Kindersongs wie «Alle meine Entchen»

25 neue Titel, Veröffentlichung am 1. November 2024 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Drei Jahre ist es her, seit Schlagerkönigin Helene Fischer (40) ihr letztes Album «Rausch» auf den Markt brachte. Nun meldet sich die Musikerin mit 25 neuen Titeln zurück. Wer aber auf viele Pop- und Schlagerhits hofft, wird enttäuscht. Die Mutter der zweieinhalbjährigen Nala bringt ein Werk mit Kindermusik heraus.

«Ich habe mir die Zeit genommen, ein Kinderliederalbum aufzunehmen, weil es tatsächlich schon viele Jahre mein grosser Wunsch war», verkündet Fischer auf ihrem Instagram-Profil. 25 Titel werde es geben, darunter bekannte Kindersongs wie «Alle meine Entchen», «A Ram Sam Sam» und «Backe, backe Kuchen». Auch das von Ballermann- und Oktoberfest-Partys bekannte «So ein schöner Tag (Fliegerlied)» ist auf dem Album. Die Titel seien nicht nur Unterhaltung, «dabei kann man wirklich noch was lernen», meint Fischer. Aufgenommen hat sie die Titel mit dem Kinderchor «Die Blankenäschen» aus Hamburg.

Helene Fischer ist nicht der erste Star mit Kindermusik

Zum Album werde es auch ein Soundbuch geben. «Also dieses Typische. Man klickt irgendwo drauf, es macht Geräusche.» Am 1. November 2024 kommt das Werk auf den Markt. Das sei ein schöner Beginn für viel Grosses, was noch komme.

So wurde Helene Fischer zur erfolgreichsten Solo-Künstlerin Europas: Mit ihren aufwendigen Bühnenshows und ihrem Pop-Schlager sorgte sie vielerorts für Begeisterung und Rekord-Zahlen. Foto: IMAGO/BSR Agency 1/10

Helene Fischer ist nicht die erste Künstlerin, die sich an Kindermusik wagt. Der deutsche Rockmusiker Peter Maffay (75) hat mit seinem Tabaluga Kult-Status, Schlagersängerin Maite Kelly (44) gibt mit «Die kleine Hummel Bommel» und «Püttchen» erfolgreich Kinderbücher und -musik heraus. Auch Mundart-Star Gölä (56) hat sich mit den Figuren Papagallo & Gollo an die Unterhaltung für die Kleinsten gewagt.

Fischer beweist Authentizität

Spannend ist, dass Fischer die Musik nicht als Projekt, sondern unter ihrem eigenen Namen herausgibt. «Das macht absolut Sinn. Helene Fischer ist eine äusserst erfolgreiche Geschäftsfrau und ihr Name eine Marke», meint PR-Expertin Tina Seiler (43) von der Agentur Oppenheim & Partner.

Fischer beweise mit der Aktion Authentizität. «Jetzt ist sie Mutter, und es leuchtet ein, dass sie diesen neuen Lebensaspekt auch in ihre Musik einfliessen lässt und sich weiterentwickeln will. Zudem kann sie damit ihre Zielgruppe vergrössern und die Bestehende bestätigen.» Auch die Veröffentlichung am 1. November 2024 sei perfekt für das Weihnachtsgeschäft geplant.

Schwiizergoofe-Gründerin freut sich über den wachsenden Markt

Auch Nikol Camenzind (41), Gründerin des Musikprojekts Schwiizergoofe, ist Fan von Fischers neusten Plänen. «Helene hat eine riesige Reichweite und kann so sicherlich viele Familien erreichen und gute Musik, Fantasie und viel Freude in die Kinderzimmer bringen.»

Tipps wolle sie Fischer für die Musik keine geben. «In Anbetracht dessen, dass Helene sich bereits als grossartige und erfolgreiche Musikerin bewiesen hat und nun auch gleichzeitig selbst Mama ist, kann dieses Projekt nur gut und erfolgreich werden», so Camenzind. Sie freut sich über den wachsenden Markt: «Es wird mit Sicherheit eine Bereicherung in der Kinderunterhaltung.»