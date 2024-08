1/6 So kennt man Helene Fischer: Strahlend und glamourös auf der Bühne.

Saskia Schär Redaktorin People

Helene Fischer (40) ist mit ihren über 18 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Sängerin im deutschsprachigen Raum. Sie überzeugt ihre Fans allerdings nicht nur seit knapp zwei Jahrzehnten mit ihrem Gesang und mit ihren spektakulären, meist sehr akrobatischen Bühnenshows, sondern auch mit ihrem Aussehen.

Doch das war nicht immer so. «Helene war erst später ein Hingucker», erklärt eine einstige Schulkameradin gegenüber «Bild». Der heutige Superstar Fischer war einst ein wenig unscheinbar und bis zur 8. Klasse «etwas pummelig». «Doch gestört hat es sie nie wirklich.» Was dabei bestimmt geholfen hat: «Keiner hat gelästert, so konnte sie gut damit leben! Sie hat dann mehr Sport gemacht und wurde die paar Kilos schnell wieder los.»

Lästereien? Ohne die kleine Helene!

In spezieller Erinnerung bleiben der einstigen Schulkameradin die gemeinsamen Sportlektionen mit Helene Fischer. «Im Sportunterricht war es mit ihr besonders witzig. Sie war eine hervorragende Tänzerin, hat immer Choreographien von Britney Spears getanzt, die wir dann nachgemacht haben.» Die Leidenschaft fürs Tanzen zeigt sich auch in ihrer Ausbildung zur Musicaldarstellerin an der Stage & Musical School in Frankfurt sowie in ihren Auftritten.

Charakterlich sei Helene Fischer bereits in ihren Schultagen eine ganz Liebe gewesen, so die einstige Schulkameradin weiter. «Helene war ein sehr nettes, immer hilfsbereites Mädchen. Was wir besonders an ihr geschätzt haben: Sie hat sich aus allen Intrigen herausgehalten. Wenn andere gelästert haben oder etwas ausheckten, machte Helene da nicht mit!»