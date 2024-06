Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die grosse Frage, die sich die Fans von Helene Fischer (39) Fans im Moment stellen: Wo ist sie? Um die Schlagerkönigin, deren Hits unermüdlich durch die Radios schallen, scheint es seit über fünf Monaten ruhig geworden zu sein. Zumindest ist ihr Instagram-Account seit Januar grundsätzlich inaktiv und es gibt kaum weitere Nachrichten von der Sängerin.

Zuletzt meldete sich Fischer am Muttertag im Mai in ihrer Instagram-Story mit einem seltenen Moment der Offenheit. Sie teilte emotionale Worte: «Ich bin manchmal wütend, hungrig, verzweifelt und ausgebrannt». Fischer fügte aber hinzu, dass sie ihr Leben mit ihrer Tochter Nala (2) «um nichts in der Welt eintauschen» wolle.

Hat sie sich wegen ihrer Mutterschaft aus dem Rampenlicht gezogen?

Ihre Tochter scheint Helene Fischers Prioritäten verändert zu haben. Früher tourte die Sängerin durch Deutschland, begeisterte Fans und etablierte sich als Megastar. Seit Fischer Mutter geworden ist, wirkt es hingegen, als geniesse sie bewusst die vielen kleinen und grossen Momente mit ihrem Nachwuchs – abseits der Bühne gemeinsam mit Lebensgefährte Thomas Seitel (39).

Ein Wiedersehen steht jedoch ausser Frage – auch wenn sich Fans dafür allenfalls noch länger gedulden müssen. Im November 2023 hat die Sängerin ihre Stadiontournee 2026 angekündigt, für die sie als erste Musikerin überhaupt in der Münchner Allianz Arena auftreten darf und auch nach Zürich kommt.

Bis dahin erhoffen sich vor allem die deutschen Fans einen Auftritt der Schlagersängerin, sollte ihre Mannschaft diesen Sommer den EM-Titel gewinnen.