Schlagerlegende Jack White zieht über Helene Fischer her

1/6 Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen unserer Zeit.

Silja Anders Redaktorin People

Es ist wohl nicht zu bestreiten, dass Helene Fischer (39) einer der grössten Schlagerstars ist, den der deutschsprachige Raum derzeit zu bieten hat. Mit ihren Konzerten füllt sie ganze Stadien, sie verkaufte bisher mehr als 18 Millionen Tonträger.

Doch trotz ihres Erfolges gibt es auch Stimmen, die sich kritisch über sie äussern. Oder gar hämisch. Eine dieser Personen ist Horst Nussbaum. Jetzt werden sich viele vielleicht fragen: Wer? Bei dem Namen Jack White (83) dürfte dann aber wohl der Groschen fallen. Nussbaum, alias Jack White, ist eine lebende Schlagerlegende und blickt auf eine extrem erfolgreiche Karriere zurück.

83 Jahre, sieben Kinder, 1,7 Millionen für «Schöne Maid»

Ganze 500 Millionen Tonträger verkaufte der heute 83-Jährige im Laufe der Zeit. Ein Erfolg, auf den er zurecht stolz ist. In der TV-Sendung «Wo die Liebe hinfällt – jedes Paar ist anders» des Senders Vox öffnet der Musiker die Türen seines Zuhauses und erzählt von seiner Familiensituation. Seine Partnerin Rafaella ist 39 Jahre alt, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder – die Tochter ist gerade einmal neun Monate, der Sohn fünf Jahre alt. Insgesamt ist White siebenfacher Vater.

Bei der Führung durch sein Reich kommt White natürlich auch nicht darum herum, seine Errungenschaften im Musikbusiness zu zeigen. In einem Zimmer bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer Whites Trophäen und Auszeichnungen zu sehen. Erfolge, auf die er zurecht stolz ist. Doch dabei kann er sich eine kleine Stichelei gegen Helene Fischer nicht verkneifen. «Ich bin nicht so der Angebertyp, aber der Fakt ist: ‹Schöne Maid› hat damals 1,7 Millionen Platten verkauft. Da träumt Helene Fischer davon!» Autsch! Doch er hat nicht Unrecht, denn Helene Fischers erfolgreichste Single «Atemlos» verkaufte im Vergleich zu Whites «Schöne Maid» lediglich 1,15 Millionen Singles.

Ralph Siegels düstere Prophezeiung für Helene Fischer

Während Jack White nicht ohne Häme über Helene Fischer spricht, wird noch eine andere kritische Stimme laut. Musikproduzent Ralph Siegel (78) rechnet der 39-Jährigen zwar hoch an, was sie bei ihren Konzerten akrobatisch auf die Beine stellt. Obwohl er sie «toll» findet, warnt er sie auch. Denn wie Siegel gegenüber dem «Freizeit König» erklärt, habe Fischer langsam «ihren eigenen Stil entwickelt, der sehr gefährlich» in seinen Augen sei.

Ihre Musik klinge langsam mehr nach «American-German-Pop» als nach Schlager. Damit entferne sich Helene Fischer nach Ralph Siegels Meinung zu sehr von der Musik, die sie erfolgreich gemacht hat. Zudem ist der Musikproduzent der Meinung, dass Fischer den Zenit ihres Erfolges bereits überschritten habe. «Ihren Höhepunkt nochmal auszuweiten, halte ich für sehr schwierig.» Immerhin ist es schon elf Jahre her, dass Helene Fischer mit «Atemlos» durch die Decke der Charts schoss. Es bleibt abzuwarten, wie sich Fischers Karriere noch weiterentwickeln wird. Doch traurig muss sie über Whites und Siegels Aussagen nicht sein. Alleine die siebzehn Echos, acht Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei Goldenen Kameras dürften bezüglich ihres Erfolgs für sich sprechen.

