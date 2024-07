1/7 Gölä und die Schwiizergoofe im «SingCamp» beim Einspielen der Duett-Version von «Schwan» in Melchtal. Das Resultat wird im «Donnschtig-Jass» vom 25. Juli auf SRF 1 vorgestellt.

Mit Gölä (56) kam gestern prominenter Besuch ins «SingCamp» der Schwiizergoofe in Melchtal OW. Der Mundartrocker schaute aber nicht aus purer Langeweile bei den 135 jungen Sängerinnen und Sängern vorbei. Ziel war es, seinen Überhit «Schwan» mit den Kindern im Duett aufzunehmen. Entstanden war die Idee letzten Herbst hinter den Kulissen der SRF-Sendung «Happy Day». Die Schwiizergoofe waren für ihr 10-Jahr-Jubiläum zu Gast. Und auch Gölä hatte einen Auftritt. Zwischen den Proben überraschten die Schwiizergoofe den Berner damals und sangen ihm den «Schwan» vor.

Der Plan für eine Neueinspielung ergab sich nach dem unvergesslichen Erlebnis wie von selber. «Ich merkte damals sehr schnell, dass dies passen wird. Mit Kindern zu singen, ist herzerfüllend. Es tut einfach gut», sagt Gölä gegenüber Blick.

«Schwan» weckt grosse Emotionen

Dass noch keines der Kinder auf der Welt war, als der «Schwan» 1998 erschien, sei kein Hindernis gewesen, sagt Schwiizergoofe-Gründerin Nikol Camenzind (41). «‹Schwan› ist eine zeitlose Hymne und einer der grössten Schweizer Hits. Die Kinder konnten den Refrain und freuten sich, mit Gölä den Song neu aufzunehmen. Es ist uns eine riesige Ehre, den ‹Schwan› nun gemeinsam neu fliegen zu lassen.»

Was die Kinder heute am «Schwan» fasziniere, sei dasselbe wie damals alle Hörer: «Der Song ist ein enormer Ohrwurm, der grosse Emotionen auslöst, und den jeder mitsingen kann.» Schwierigkeiten habe es bei den Aufnahmen keine gegeben. «Es war, als ob wir uns schon seit Ewigkeiten kennen würden. Gölä ist ein unglaublich lieber und zugänglicher Typ. Er ist einfach, ehrlich und ‹fadegrad›. Genau so, wie es Kinder auch sind.»

Gölä hat den Tag im «SingCamp» sehr genossen. «Die Kinder waren begeistert und mega offen. Dieser Tag wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Und ich habe gemerkt, dass es schon sehr cool ist, wenn man etwas Nachhaltiges wie diesen Song hinterlassen kann.» Er habe sich keine Sekunde als «Gesangslehrer» gesehen. «Es war umgekehrt: Die Kinder haben mir das Singen beigebracht. Sie waren super Vocal-Coaches. Leider kann ich aber noch immer nicht singen, aber schon sehr viel besser als vor diesem Nachmittag», scherzt er.

Premiere am 25. Juli im «Donnschtig-Jass»

Mit dem Resultat sind alle Beteiligten mehr als zufrieden. «Als ich die Kinder den ‹Schwan› das erste Mal singen hörte, hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper. Der Song bedeutet mir viel, er ist ein Teil meiner eigenen Kindheit und Jugend», sagt Nikol Camenzind. Und Produzent Georg Schlunegger (43) meint schlicht und ergriffen: «Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen.» Das sieht auch Gölä so. «Wir waren ein grossartiges Team. Und das nächste Projekt ist bereits in der Pipeline.»

Doch zuerst folgt die Uraufführung des neuen «Schwans». Das Duett wird am 25. Juli im «Donnschtig-Jass» vorgestellt (SRF 1, ab 20.05 Uhr). Der Song ist ab dann auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Zudem wird er im September auf dem Album «13» der Schwiizergoofe veröffentlicht.