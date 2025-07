Helene Fischer und Otto Waalkes machen gemeinsame Sache

1/5 Otto Waalkes und Helene Fischer bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2015 in München. Foto: Lennart Preiss/Getty Images

Fischer als «Mama Shark», Waalkes als «Papa Shark» in animierter Comic-Umgebung

Helene Fischer (40) und Otto Waalkes (76) haben eine überraschende Kooperation angekündigt: Die beiden Künstler werden gemeinsam eine Version des bekannten Kinderlieds «Baby Shark» veröffentlichen. Das berichtet zumindest die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf Informationen der Plattenfirma Universal Music.

Ein erstes Video der Zusammenarbeit tauchte bereits am Mittwoch auf Fanseiten via Instagram und Tiktok auf. Der etwa 30-sekündige Clip zeigt Fischer und Waalkes bei der Performance des Songs in einer animierten Comic-Umgebung. Fischer übernimmt dabei die Gesangspartie der «Mama Shark» und zeigt sich in einem beigen Trainingsanzug, wie sie einen Kinderwagen schiebt. Waalkes seinerseits tritt als «Papa Shark» auf, trägt dazu einen dunkelblauen Anzug, farblich passende Turnschuhe und sein berühmtes Cap mit den Flügelchen. Der Komiker schlüpft zudem in eine zweite Rolle, jene des «Baby-Otto», und lächelt aus dem von Fischer gestossenen Kinderwagen heraus.

«Fiebertraum»

Bei den Fans löst der Clip, sagen wir mal, gemischte Gefühle aus. «Ich liebe Helene wirklich unendlich, aber das ist wirklich schwierig», «Wie soll ich das meinem Therapeuten erklären?», «Ich habe es länger geschaut, als ich sollte» oder auch «Ich lerne grad noch für ne Klausur morgen und war mir kurz nicht sicher, ob ich jetzt einfach endgültig durchdrehe und anfange zu halluzinieren», ist beispielsweise unter dem entsprechenden Tiktok-Beitrag zu lesen. Mehrere sprechen gar von einem «Fiebertraum».

«Ich weiss gar nicht, was alle haben, ich liebs», meinen dafür andere. In dieselbe Richtung gehen Kommentare wie «Irgendwie geil», «Content, den ich brauche» oder «Ich liebe alles daran». Auf Instagram drehen sich die Kommentare weniger um den musikalischen Inhalt als um Fischers Mitte. «Wie sweet. Helene sieht sooo gut aus, dieser Babybauch», «Kann net mehr ... Dieser kleine Bauch ...» und auch «Man sieht halt den Bauch digga. Verstecken üben wir nochmal, ge», meinen sie und spekulieren damit über eine erneute Schwangerschaft der Sängerin, die 2021 zum ersten Mal Mutter wurde.

Single als Vorbote des neuen Albums

Die Veröffentlichung der Single ist laut «Bild» für den 8. August 2025 geplant. Der Song soll Bestandteil von Fischers neuem Kinderliederalbum «Die schönsten Kinderlieder (Tanzen und Feiern)» sein, das im September erscheinen soll. Es handelt sich bereits um das zweite Kindermusikprojekt der Schlagerqueen nach ihrem erfolgreichen Album «Die schönsten Kinderlieder» aus dem vergangenen Jahr. Fischer hatte bereits zuvor mehrfach erklärt, dass Musik für Kinder ein Herzenswunsch von ihr sei.

Der Song «Baby Shark» gilt als eines der erfolgreichsten Kinderlieder der vergangenen Jahre. Ursprünglich als traditionelles Lagerfeuerlied entstanden, wurde er 2015 durch das südkoreanische Unternehmen Pinkfong überregional bekannt. Das dazugehörige Youtube-Video erreichte bis heute rund 16 Milliarden Aufrufe und zählt damit zu den meistgesehenen Videos der Plattform.

