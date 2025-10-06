Darum gehts
- Helene Fischer: Kritik und Flop bei Kinderliederprojekt
- Fans äussern Bedenken über mögliche Abwärtsspirale der Schlagersängerin
- Album «Farbenspiel» verkaufte über 2,95 Millionen Einheiten in Deutschland
Helene Fischer (41) ist die Königin des deutschen Schlagers und eine der erfolgreichsten Entertainerinnen im deutschsprachigen Raum. Die Musikerin hält zahlreiche Rekorde und Musikalben, die zu den meistverkauften Deutschlands gehören. Ist jetzt die Ära der Musik-Ikone vorbei?
Die 41-jährige Schlagersängerin sah sich in den letzten Monaten bereits mit Kritik ihrer Fans konfrontiert, ausgerechnet wegen ihres «Herzensprojekts», wie sie es nennt. Das Kinderlieder-Projekt floppt. Das Album: «Die schönsten Kinderlieder –Tanzen & Feiern», hatte einen schwachen Einstieg mit dem 27. Platz in der Schweizer-Hit-Parade, wir werden nächste Woche erfahren, ob das Album überhaupt in den Charts bleibt.
Befindet sich die Schlagersängerin in einer Abwärtsspirale?
Im Juli gab Helene Fischer bekannt, dass ihre «Die Helene Fischer Show 2025» ausfallen wird. Die Trainings und Probentermine sind in diesem Jahr für die neue Mutter nicht möglich, wie sie es in ihrem Instagram-Post teilt.
Zwischen 2011 und 2019, vor Corona, wurde die Show traditionell jedes Jahr am 25. Dezember ausgestrahlt.
Helene Fischers goldige Zeiten
«Farbenspiel», das erfolgreichste Album von Helene Fischer, welches sie 2013 veröffentlichte, verkaufte allein in Deutschland über 2,95 Millionen Einheiten. Das Album erhielt eine 13-fache Platinauszeichnung und hielt sich 248 Wochen auf den deutschen Albumcharts.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen