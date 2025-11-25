DE
FR
Abonnieren

Neue Wachsfigur enthüllt
Helene Fischer steht jetzt auch in Amsterdam

Helene Fischer präsentiert ihre neue Wachsfigur bei Madame Tussauds in Amsterdam. Die Sängerin posiert neben ihrem vierten wächsernen Abbild, das in einem blauen Bühnenoutfit von 2018 zu sehen ist.
Publiziert: vor 3 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Helene Fischer strahlt mit sich selbst um die Wette.
Foto: Instagram / Madame Tussauds

Darum gehts

  • Helene Fischer posiert neben ihrer neuen Wachsfigur bei Madame Tussauds Amsterdam
  • Fans zeigen sich begeistert von der vierten Wachsfigur der Sängerin
  • Fischer hat seit 2011 insgesamt vier Wachsfiguren in verschiedenen Städten erhalten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Helene Fischer (41) strahlt im Doppelpack: Die Sängerin posiert neben ihrer neuen Wachsfigur bei Madame Tussauds in Amsterdam. Während die echte Fischer einen langen Jupe mit dunklem Oberteil trägt, hat ihre Wachsfigur ein blaues Bühnenoutfit von 2018 an. Bekanntermassen sind Wachsfiguren immer etwas eine Glückssache. Bei ihrem bereits vierten Exemplar zeigen sich ihre Fans allerdings begeistert, wie aus den Instagram-Kommentaren zu entnehmen ist. Für viele ist daher bereits klar, welches ihr nächstes Reiseziel sein wird.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Das erste Mal konnte das zweifache Mami 2011 ein wächsernes Abbild von sich bei Madame Tussauds in Berlin begutachten. Damals trugen beide Exemplare noch kurze, blonde Haare. Zudem schwebte die aus Wachs geformte Fischer auf einem zu einem Seil geformten Tuch.

Berliner Helene Fischer wird nach nur fünf Jahren ausgetauscht

2016 durfte sich die Sängerin bereits über ihre zweite Wachsfigur freuen. Obwohl freuen vielleicht etwas übertrieben war, denn das Exemplar im Hamburger Panoptikum wusste nicht so wirklich zu überzeugen. Fischer schielt ein wenig. Im Gegensatz zu ihren Madame-Tussauds-Exemplaren ist sie für die Wachsfigur nicht Modell gestanden, wie «Bild» berichtet.

Mehr zu Helene Fischer
Helene Fischer singt auf 360-Grad-Bühne mitten im Letzigrund
Mit Video
Erste Bilder der Megabühne
So gigantisch wird Helene Fischers Letzigrund-Show
«Die Gunst der Schweizer muss man sich erarbeiten»
Mit Video
Interview
Helene Fischer über Tour
«Wir gehen jeweils aufs Zürichsee-Schiff und essen Fondue»

Ein Jahr nach diesem Schlamassel war es in Berlin schon wieder Zeit für ein Update. Der blonde Kurzhaarschnitt der Sängerin war längstens passé – höchste Zeit also, dies auch bei der Wachsfigur entsprechend anzupassen. Die neue Berliner Fischer strahlte mit einem Mikrofon in der Hand, einem petrolfarbenen, knielangen Kleid und einem neben sich positionierten Martini-Glas.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Mit dem zweiten Berliner-Modell können sich aber wiederum nicht alle anfreunden. Besonders im Vergleich mit ihrer neuen Figur in Amsterdam kann Berlin die Fans nicht wirklich überzeugen. Kommentare wie «Wahnsinn, die Helene ist dem Original sehr ähnlich, kein Vergleich zu der Gestalt in Berlin» oder «Viel besser als die Figur in Berlin», sind unter dem Instagram-Beitrag zu lesen. Wie bei so vielem, heisst es auch hier: Geschmäcker sind verschieden.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen