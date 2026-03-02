Die Swiss Music Awards 2026 ehren die grössten Stars der Schweizer Musikszene. Ein Abend voller Musik und Emotionen erwartet das Publikum. Blick verlost 5 x 2 Tickets für die Show am 19. März in Zürich.

Am 19. März werden im Hallenstadion Zürich feierlich die 19. Swiss Music Awards vergeben und die besten Acts des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Die begehrteste Musiktrophäe des Landes setzt seit Jahren Massstäbe in der Schweizer Musikszene. Jahr für Jahr werden hier erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet und aufstrebende Talente ins Rampenlicht gestellt.

In den Kategorien Best Solo Act, Best Group, Best Song, Best Live Act, Best Act Romandie und weiteren werden die besten Musikerinnen und Musiker geehrt. Mit gleich vier Nominierungen darf sich Hecht grosse Hoffnung auf eine Auszeichnung machen. Weiter nominiert sind unter anderem Jule X, Zoë Më, die Stubete Gäng, Nemo, Trauffer und Megawatt.

Fans dürfen sich auch auf ganz neue Musik freuen, denn gleich mehrere Showacts präsentieren bei der Awardshow ihre neusten Songs. So stehen Beatrice Egli gemeinsam mit Heimweh, Lo & Leduc mit To Athena sowie Stress mit Zian auf der Bühne. Auch internationale Stars wie Nico Santos und ESC-Gewinner JJ kommen nach Zürich.

Blick verlost für die Swiss Music Awards am 19. März 2026 im Hallenstadion Zürich 5 x 2 Tickets. Sei mit ein bisschen Glück bei der glamourösen Awardshow dabei und erfahre live, wer die begehrten Schweizer Musiktrophäen abräumt.

Teilnahmeschluss ist am 8. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.