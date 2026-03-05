Am Mittwochabend suchte Beatrice Egli in Heidi Klums «Germany's next Topmodel» nach einem Mann für ihr Musikvideo. Doch im Videoclip liegt die Aufmerksamkeit nicht auf ihm, sondern auf einer Frau – mit der Beatrice Egli wild flirtet.

Darum gehts

Im Clip flirtet Egli nicht nur mit Mann, sondern auch Frau

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein

Michel Imhof Teamlead People

Ungewohnte Szenen von Beatrice Egli (37)! Im Clip zu ihrem neuen Lied «Alibi» sieht man den Schwyzer Schlagerstar beim wilden Flirt mit einer Frau. Was hat das zu bedeuten?

Die Bilder kommen unerwartet: Am Mittwochabend suchte die Sängerin in Heidi Klums (52) «Germany's next Topmodel» nach einem Mann für ihr Musikvideo. Gewonnen hat der gehörlose Tony Eberhardt (31) aus Berlin. In der Sendung gezeigt wurde, wie Egli wild mit ihm flirtet und die beiden Hand in Hand durch eine Partyszene schreiten. Doch im endgültigen Clip ist alles anders. Der GNTM-Kandidat ist nur Beigemüse! Oder Beatrice Eglis «Alibi».

GNTM-Kandidat war «überrascht» von Handlung

«Tony war etwas überrascht, was in der Story passiert, aber er spielt es supergut», meinte Regisseur Franz Leibinger (49). Überrascht waren wohl auch die Zuschauer, als sie das Endprodukt des Videoclips anschauten. Dort geht Egli nicht mit nur mit Eberhardt auf Tuchfühlung, sondern auch mit einer Frau.

0:30 Beatrice Egli bei GNTM: «Ihr dürft euch zu meinem Song bewegen»

Während Eberhardt im Clip sich von Egli abwendet, um zur Bar zu gehen, tauscht sie Blicke mit der Frau aus. Dann kommt es fast zum Kuss. An ganzen zwei Szenen im Clip. Auch im Lied heisst es: «Mit dir wird jede Fantasie endlich wahr. So sinnlich, wie wir uns zwei bewegen. Wer braucht schon 'nen Mann?»

Egli lässt Bedeutung offen

Was will uns Beatrice Egli mit diesen Szenen sagen? Eine Anfrage von Blick ist bislang unbeantwortet. Zur diversen Auswahl im Cast von «Germany's next Topmodel» meinte sie aber schon am Mittwoch: «Durch diese tolle Auswahl bekam ich noch mal ganz neue Fantasien für das Musikvideo.» Ob sie damit die Fantasien mit der unbekannten Frau meint?