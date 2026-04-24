Beatrice Egli spricht über ihr plötzliches TV-Aus

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli veröffentlicht am 24. April «Hör nie auf damit 2.0»

Die Sängerin beendet vorerst ihre erfolgreiche «Beatrice Egli Show»

Seit 2013 Karriere: DSDS-Sieg, 2022 Jury, eigene Show und 2025-Album War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

SpotOn Die People-Agentur

Immer mit einem Strahlen im Gesicht und voller Energie – so kennt man Beatrice Egli (37), seit sie 2013 mit ihrem Sieg als erste Schlagersängerin bei «DSDS» durchgestartet ist. Die Castingshow, bei der sie 2022 dann auch selbst in der Jury sass, verhalf ihr zu einer riesigen Karriere im Schlagerbusiness, zahlreichen TV-Auftritte und seit 2022 auch zu ihrer eigenen ARD-Samstagabendshow, der «Beatrice Egli Show». Die Ausgabe im vergangenen Dezember wird aber vorerst die letzte bleiben.

«Ja, es ist erfolgreich, aber ich bin so sehr fokussiert aufs Neue», erklärt Egli ihre Beweggründe im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Mit «Hör nie auf damit 2.0» hat sie am 24. April jetzt erst mal die Erweiterung zu ihrem Vorgängeralbum aus 2025 veröffentlicht, das neben modernen Popsongs auch Hits auf Schweizerdeutsch enthält. Wieso genau diese Mischung sie ausmacht, wie sie sich ihre Positivität bewahrt und warum sie sich selbst «extrem» findet, verrät sie im Interview.»

spot on news: Mit «Hör nie auf damit 2.0» knüpfen Sie an ein sehr positives Album an. Wieso gibt es eine zweite Vision?

Beatrice Egli: Weil wir nicht aufhören sollten, das Gute und Schöne mit Musik zu bestärken. 2.0 ist für mich der Inbegriff davon, wie vielfältig Schlager ist: einerseits Songs mit einem sehr modernen Sound, andererseits der Ursprung, meine Wurzeln in der Schweiz, traditionell und urig. Und ich habe Lust auf noch mehr Musik - wenn der Frühling kommt, muss es neue Musik geben.

Die Tour zum Album heisst «Tanzen. Leben. Lachen.» Was verbinden Sie mit dieser Botschaft?

Immer schön locker in der Hüfte zu bleiben, ist wichtig. Es hilft sehr, einfach alles wegzutanzen und dabei ist völlig egal, wie das aussieht. Und Lachen ist die Sprache, die jeder auf der Welt versteht. Wenn man andere und vor allem sich selbst morgens mit einem Lächeln begrüsst, startet der Tag besser und das Leben wird leichter. Davon bin ich fest überzeugt und habe deswegen immer wieder Musik gewählt, die genau das unterstützt und Raum dafür gibt. Ich verspreche: Wenn man mein Konzert besucht, wird man anders gehen, als man gekommen ist. Nämlich mit einer optimistischen, positiv geladenen Energie und mit einem Lächeln im Gesicht und vor allem im Herzen.

Ihre positive Ausstrahlung ist eines Ihrer Kernelemente. Wie schaffen Sie es, diese Lebensfreude immer wieder auf die Bühne zu transportieren?

Ich glaube, nichts im Leben ist absolut. Es wäre völlig fatal, das zu behaupten, auch von mir selbst. Ich bin ein grundoptimistischer, hoffnungsvoller Mensch, aber trotz allem bin ich eine ganz normale Frau mit ganz normalen Themen, der es mal besser und mal weniger gut geht: Wir Frauen durchleben einen Zyklus, da ist nicht jeder Tag gleich. Aber es ist auch ein Geschenk, dass man das so spüren, erleben kann. Es ist wie mit einem Muskel: Man trainiert, das Gute zu sehen. Mir hilft Dankbarkeit und die Natur als ständiger Balancegeber, die einem immer wieder Demut lehrt.

«Hör nie auf damit» ist zwar Ihr Mantra, diesen Monat wurde aber bekannt, dass Sie mit Ihrer «Beatrice Egli Show» aufhören. Wie geht es Ihnen mit dieser Entscheidung?

Sehr gut. Ich bin sehr glücklich, weil es für mich schon länger klar war. Es hat sich das erste Mal bei der letzten Sendung abgezeichnet, als ich dachte: Das war jetzt die beste. Ich hätte wirklich nicht gewusst, wie ich die noch toppen soll. Ich habe mich immer mit voller Hingabe in die Shows reingegeben und es ist ein schönes Gefühl, dass das so erfolgreich war. Denn wo mein Name draufsteht, ist mein Herz drin. Aber nun erwarten mich neue Dinge und ich bin voller Vorfreude. Deswegen habe ich das Thema mit tiefer Dankbarkeit vorerst beendet.

Sie sagen vorerst - gibt es da also noch ein kleines Schlupfloch?

Das weiss man momentan gar nicht. Die Leute denken: Warum beendet sie so was Erfolgreiches? Ich denke, ja, es ist erfolgreich, aber ich bin so sehr fokussiert aufs Neue. Die Show ist tatsächlich schon wieder sehr weit weg. Alle Erfahrungen begleiten mich, aber auf anderen Ebenen. Das geniesse ich sehr – aber ob und wie es weitergeht, erst mal nicht.

Apropos Fernsehshows: Zuletzt waren Sie bei «GNTM» zu sehen und haben ein Model für Ihr Musikvideo gesucht.

«Germany's next Topmodel» war eine supercoole Erfahrung. Besonders spannend fand ich die Vielfalt der verschiedenen Models. Jeder Charakter hätte das Video auf seine Art verändert. Bei «GNTM» geht es immer mehr genau darum: Nicht um die Perfektion von Körpern, sondern um Charisma. Und Heidi Klum finde ich sowieso eine inspirierende Frau und tolle Persönlichkeit, die zeigt, wie man so lange erfolgreich sein kann, wie man mit der Zeit und der Veränderung in der Branche mitgeht. Das finde ich beeindruckend.

Wie sehr geniessen Sie Formate, in denen Sie sich abseits der Schlagerbühne zeigen können?

Ich bin schon ein bisschen extrem in dieser Hinsicht: Ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen und meinem Alltag immer wieder neuen Schwung zu geben. Weil ich die Abwechslung liebe, finde ich solche Formate immer toll. Die ganze Unterhaltungsbranche hat so viel zu bieten und das Leben sowieso. Das ist es, was mich immer wieder motiviert: Es gibt nichts Langweiligeres, als immer das Gleiche zu tun. Ich bin einfach offen für Neues, denn das Leben ist eine Reise. Diese Neugier ist mein Naturell und dem folge ich immer, die Aufregung lässt mein Herz höherschlagen. Wenn ich also Chancen bekomme, nutze ich sie. Die Musik ist natürlich die Beständigkeit in meinem Leben, meine erste grosse Liebe. Damit das Leben wieder Musik schreibt, muss aber etwas passieren.

Von einem Format zum nächsten: Aktuell läuft wieder «DSDS», beim letzten Mal sassen Sie in der Jury. Verfolgen Sie die Show?

Ich kriege auf Social Media ein bisschen was mit. Für mich ist «Deutschland sucht den Superstar» ein ganz wichtiger Punkt in meiner Karriere und ich finde es toll, dass es dieses Format noch gibt. Ich bin Dieter Bohlen sehr dankbar, denn er hat mich sehr früh unterstützt und das Potenzial gesehen, ich durfte viel von ihm lernen. Das wurde mir in der Jury noch mal bewusst, da hat sich ein schöner Kreis geschlossen. Ich bin froh, dass wir heute eine ganz andere Verbindung haben und uns auf Augenhöhe begegnen.

Bald sind Sie Teil von einem anderen grossen Musikwettbewerb, den Shows rund um den Eurovision Song Contest. Was begeistert Sie an diesem Format?

Es gibt keine bessere Show auf dieser Welt, die Songs in Perfektion inszeniert und auch auf skurrilen Art die Vielfalt von Musik zeigt. Deswegen finde ich das grandios. Viele sagen, das ist ja nur noch schräg - ja, aber Kunst und Musik darf auch schräg sein.

Sie selbst hatten ausgeschlossen, einmal teilzunehmen – hat sich daran etwas geändert?

Man sagt so ganz viel in 13 Jahren (lacht). Sag niemals nie, habe ich mir immer geschworen. Ich könnte es mir aber gerade nicht vorstellen. Ich habe wirklich grossen Respekt vor jeder Künstlerin, die sich diesem öffentlichen Druck, aber noch viel mehr dem eigenen Land stellt. Irgendwie ist es eine Kultur, schneller zu verurteilen, als zu supporten. Ich würde mir einfach wünschen, dass da mehr Unterstützung käme. Meine Daumen für Deutschland sind auf jeden Fall gedrückt - aus der Schweiz kann ich ja anrufen, es gehen beide Stimmen an Deutschland.

Der Schlager kommt mit einem Biopic für Roland Kaiser bald auch auf die grosse Bühne. Was bedeutet das für die Branche?

Es geht vor allem um seine Persönlichkeit. Ein Mann mit Geschichte, der durch seine Musik und sein Lebenswerk viele Menschen begeistert, inspiriert und motiviert. Das allein ist doch grosses Kino. Was ist mittlerweile Schlager, was ist Pop? Vielmehr geht es um Persönlichkeiten, um Charakter - und genau das gehört ins Kino.

Vielfalt ist Ihnen ein grosses Anliegen...

Wir alle haben einen Beruf, Hobbys, aber nicht nur das sind wir. Ich mag keine Schubladisierungen. Ich versuche, das immer wieder zu brechen und bin manchmal auch ein bisschen progressiver, genau wie jetzt auf diesem Album. Modern, traditionell - das alles bin ich. Meine Stimme ist vielleicht Schlager, aber sie findet in so vielen Sounds und Themen ihren Klang. Ich stehe zum Schlager und stehe auch immer wieder für ihn ein. Aber ich bin nicht einfach Schlager - ich bin Beatrice Egli. Sehr vielseitig und auf eine Art immer wieder überraschend. Und das mag ich, weil ich mich selbst auch gerne überrasche.