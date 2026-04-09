Beatrice Egli erklärt ihren Frauenflirt

Beatrice Egli wild flirtend im Club mit einer Frau. Sie singt: «Wer braucht schon 'nen Mann?». Was hat es damit auf sich? Blick hat beim Schwyzer Schlagerstar nachgefragt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli flirtet im neuen Musikvideo «Alibi» mit einer Frau

Egli betont: «Lieb doch, wen du willst», vermeidet aber persönliche Details

Songzeile «Wer braucht schon 'nen Mann?» betont Emanzipation und Unabhängigkeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

In ihrem Videoclip zur Single «Alibi» ist Beatrice Egli (37) wild flirtend mit einer Frau zu sehen. Beinahe kommts zum Kuss. «Wer braucht schon 'nen Mann?», singt der Schwyzer Schlagerstar im dazugehörigen Lied. Steht die Sängerin auf Frauen? Oder was hat es mit dem Titel auf sich? Blick hat nachgefragt.

«Wir leben im Jahr 2026, und ich finde es sehr wichtig, dass alle Formen der romantischen Beziehungen in der Öffentlichkeit dargestellt werden», sagt Beatrice Egli auf Anfrage von Blick. «Getreu dem Motto ‹Lieb doch, wen du willst›.» Schon 2021 hatte sich Egli im Blick vor der Abstimmung für die Ehe für alle ausgesprochen. «Ich hoffe, dass die Schweiz diesen längst überfälligen Schritt macht und ein Zeichen für die Liebe setzt», sagte sie damals.

«Solche Abende sind die besten»

Im Clip zu «Alibi» ist Egli mit einem Mann im Club zu Gast, fühlt sich aber zu einer Frau hingezogen und wendet sich ihr zu. «Ich glaube, solche Momente, in denen einen der Blitz trifft und ein Feuer entfacht wird, haben wir alle schon mal erlebt.» Hinzu kämen «diese Augenblicke, die neu sind, die vielleicht erst mal unerwartet sind, die einen erst mal alles hinterfragen lassen. Alibi ist ein Statement dafür, sein Herz seinen Kompass sein zu lassen».

Die direkte Frage von Blick, ob sie auch selbst auf Frauen stehe, lässt die Sängerin unbeantwortet. Ob sie schon selbst einen wilden Flirt mit einer Frau im Club erlebt hat? Egli ausweichend: «Ich liebe es, tanzen zu gehen. Manchmal packe ich ganz spontan meine Freundinnen ein, und wir gehen aus. Tanzen die Nacht durch, ohne an den Morgen zu denken. Solche Abende sind einfach die besten.»

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Egli macht Statement für Emanzipation

Hinter der Songzeile «Wer braucht schon 'nen Mann?» stehe ohnehin mehr als reine Frauenliebe. «Ich finde, dieser Satz lässt sich aufs ganze Leben übertragen», meint Egli. Und spricht die Emanzipation an: «Ich wünsche mir, dass wir heutzutage starke, unabhängige Frauen sind. Die sich nicht von einem Mann abhängig machen, denn wir können alles schaffen, was wir wollen.» Genauso können Frauen «einen aufregenden Abend ganz ohne Männer erleben», ergänzt sie mit Augenzwinkern.

Über Eglis Liebesleben gibt es seit Jahren Spekulationen. Die Sängerin kokettiert auch gern damit, wie beispielsweise im Song «Das wissen nur wir». Darin besingt sie mit Florian Silbereisen (44) die immer wieder aufkommenden Gerüchte um eine Beziehung zwischen ihr und dem TV-Moderator. Die Sängerin hält ihr Liebesleben seit Jahren geheim. 2014 endete ihre fünfjährige Beziehung zum Schweizer Reto Steiner (48).