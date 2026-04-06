An Ostern lassen auch die Stars ein paar Tage die Seele baumeln. Ob hoch oben in den Bergen oder im eigenen Garten, bunte Eier, gutes Essen und das Zusammenkommen mit der Familie scheinen überall an der Tagesordnung zu stehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prominente zeigen private Einblicke ihrer Ostertage auf Instagram mit Familie.

Aurora Ramazzotti nutzt ein Dreirad ihres Vaters von 1963 für Sohn.

Joel Mattli gönnt sich Osterauszeit von «Let's Dance» mit Crêpes und Familie. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Wir lassen die diesjährigen Ostertage langsam aber sicher ausklingen. Während es sich am Gotthard wie jedes Jahr gestaut hat, liessen die Stars und Sternchen die Seele baumeln. Wir haben Mäuschen – oder eher Häschen gespielt und nachgeschaut, wie die Schönen und Reichen die Ostertage verbracht haben.

Christina (35) und Luca Hänni (31)

Christina Hänni postete über die Ostertage ein herziges Foto ihrer kleinen Tochter – natürlich nur von hinten, die Hännis achten strikt darauf, das Gesicht ihrer Kleinen nicht auf Social Media zu zeigen. Auf dem Foto ist das kleine Mädchen in einem kuscheligen Pullover mit roten Herzchen zu sehen. Das Highlight: Die Hasen-Haarspange, mit der Mama Christina ihrer Tochter die kleine Lockenpracht zusammengebunden hat.

Luca Hänni zeigte weniger private Aufnahmen, doch auch er gab einen Einblick, wie er Ostern feierte: Mit einem Gläschen Weisswein, einem feinen Fondue und einem traumhaften Blick auf die Berge.

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Beatrice Egli (37)

Beatrice Egli postete sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag Fotos von sich und wünschte ihren Fans schöne Ostern. Auf dem heutigen Bild gibt sie einen Hinweis darauf, wo sie wohl ihre Ostereier gesucht hat: im tiefen Schnee. «Während die Sonne schon richtig schön frühlingshaft scheint, liegt oben in den Bergen immer noch Schnee. Ich liebe diese Kombi», schreibt sie und gibt aber gleichzeitig zu, sich schon jetzt auf den Sommer zu freuen.

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Francine Jordi (48)

Es bleibt musikalisch. Schlagersängerin Francine Jordi holte sich ihre Ostereier direkt bei der Quelle. Nein, nicht dem Osterhasen, sondern einem Huhn, das sie auf Instagram stolz zeigt. «Frohe Ostern euch allen von mir und der entzückenden Dame fröhliches Tütschen und wer von euch hat einen süssen Zopf aus meinem Kochbuch für Ostern gebacken? Meiner ist schon im Ofen», schrieb sie zu ihrem Beitrag auf Instagram.

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Joel Mattli (31)

Ninja-Warrior Joel Mattli (31) gönnte sich über Ostern eine Auszeit vom Tanzparkett. Der Schweizer ist nämlich derzeit Kandidat bei der RTL-Sendung «Let's Dance» und gilt als heisser Favorit. Über die Ostertage verbrachte er aber gemütliche Stunden mit der Familie und achtete dank Crêpe-Ofen für den Tisch einmal nicht auf seine Fitness, sondern fütterte die Seele. So soll es an Ostern doch auch sein.

Aurora Ramazzotti (29)

Während Mama Michelle Hunziker (49) Ostern mit ihren beiden jüngeren Töchtern Sole (12) und Celeste (11) an der Sonne verbrachte – wo genau, ist nicht bekannt – feierte ihre ältere Aurora Ramazzotti Ostern im grossen Stil. Ihren Fotos auf Instagram zufolge schienen sie und ihr Verlobter Goffredo Cerza (30) so einige Gäste zu erwarten. Im Garten war eine lange Tafel aufgebaut. Ihr Sohn Cesare lief fröhlich mit einem Dreirad durch den Garten, das sogar ein Nummernschild hatte. Das Kennzeichen? «ER 1963» – unverkennbar also ein Erbstück von Grossvater Eros Ramazzotti (62), der 1963 geboren wurde.

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Herzogin Meghan

Herzogin Meghan (44) ist zwar kein Schweizer Star, trotzdem wollen wir unserer Leserschaft nicht vorenthalten, wie die Sussexes Ostern feierten – und wie gross ihre Kinder Archie (6) und Lilibet (4) inzwischen schon geworden sind. Auf Instagram zeigt Herzogin Meghan, wie ihre Kinder fröhlich durch den Garten laufen und nach Ostereiern suchen, die sie im Vorfeld selbst bemalt haben und die von den hauseigenen Hühnern gelegt wurden. Natürlich gab es bei den Sussexes aber nicht nur Eier, sondern auch Bücher und sogar Plüschtiere.



