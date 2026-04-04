Frühlingsgefühle zu Ostern: Nach Regen und Wolken am Samstag wird es endlich sonnig und warm. Der Sonntag verspricht sogar über 20 Grad – ideal für Kaffee und vielleicht das erste Glace draussen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Osterwochenende sonnig und warm mit über 20 Grad erwartet

Sonntag perfekt für draussen: Sonne, milde Temperaturen, gute Stimmung

Mittagstemperaturen am Samstag bei 16 Grad, später weitere Aufhellungen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Nach dem Aprilwetter am Samstagmorgen mit Wolken und Regen, vor allem im Nordosten und an den Alpen, drehen die Temperaturen am Nachmittag auf.

Ab Mittag wird es heller, wärmer die Sonne kämpft sich durch die Wolken und bringt gute Laune bei rund 16 Grad. Ist es also offiziell, und der Frühling ist zurück?

Ein Blick auf die Wettervorhersage lässt es vermuten. Am Sonntag wird es vielerorts sonnig und die Temperaturen klettern über 20 Grad. So auch in der Ostschweiz, in der Region Bern und auch in Zürich. Im Tessin ist es mit 23 Grad am Sonntag aber immer noch am wärmsten gemäss Meteo News.

Im Norden um 20 Grad, im Tessin sommerlich warm

Das perfekte Wetter also für einen Spaziergang an der frischen Luft. Allergiker sollten ihre Antihistaminika nicht vergessen. Gegen Abend könnten auch wieder einige Tropfen fallen.

Die neue Woche beginnt nicht nur mit einem freien Tag, sondern auch mit milden Temperaturen. Im Norden fallen sie zwar wieder unter 20 Grad, mit 15 bis 19 Grad ist es aber immer noch recht angenehm. Im Tessin hingegen werden bis zu 25 Grad erwartet.

Sonnig und mit Temperaturen von um die 20 Grad geht es, wie es bisher aussieht, bis zum nächsten Wochenende weiter. Dann nämlich kündigt sich bereits wieder ein kleiner Temperatureinbruch und etwas Regen an.