Am Samstagabend lief im ZDF wieder die «Giovanni Zarrella Show». Während sich Maite Kelly durch die Sendung stöhnte, Beatrice Egli einen Megahit für ihren eigenen Song hielt und ein Weltstar sich die Ehre gab, zerrissen die Fans die Sendung auf Social Media in der Luft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maite Kelly sorgt mit Playback und Auftritt für Kritik auf Social Media

Spice Girl Mel C singt mit Giovanni Zarrella «When you're gone»

Die Prinzen kündigen Abschiedstournee nach über 30 Jahren an

Silja Anders Redaktorin People

Während in der Halle im deutschen Göttingen ausgelassen bei der «Giovanni Zarrella Show» am Samstagabend gefeiert wurde, hauten die Zuschauerinnen und Zuschauer daheim wie gewohnt in die Tasten, um ihre Meinung über die Schlagersendung auf Social Media kundzutun.

Nicht alle waren begeistert von der Musikshow. Die Stimmung ist jedes Mal gut, die Fans vor Ort sind völlig aus dem Häuschen und in Partylaune. Doch vor dem Fernseher hat das Publikum eine andere Meinung.

Fans finden Kellys Auftritt peinlich

Vor allem Maite Kelly (46) kam – wieder einmal – nicht gut weg. Die Sängerin sang nicht nur ein Lied mit anzüglichem Text, sondern hauchte und stöhnte diesen teilweise so sehr ins Mikrofon, dass sich gewisse Zuschauerinnen und Zuschauer fragten: «Was muten die einem hier jetzt zu? Wenn Onlyfans auf Schlager trifft.» So lautet das vernichtende Urteil auf Social Media. Zudem finden es einige peinlich, dass Kelly offenbar nicht live singt, sondern auf Playback zurückgreift.

Auch Maite Kellys kleiner Ausflug ins Publikum kommt nicht gut an, und die Fans vor der Mattscheibe zu Hause schämten sich fremd. «Die Kelly ... Was war das denn gerade da im Publikum? Peinlich. Und Playback», beschwert sich ein User auf X.

Beatrice Egli verwechselt ihren eigenen Song

Zu Gast bei Giovanni Zarrella (48) war auch Beatrice Egli (37). Diese leistete sich einen kleinen Fauxpas – der am Ende gar nicht so schlimm war. Egli und Vanessa Mai (33) stellten sich einem Ratequiz. Dabei wurde ihnen nach und nach immer ein Instrument mehr vorgespielt und sie mussten den Song daran erraten. Der erste Rateversuch missglückte Beatrice Egli. Denn sie war der Meinung, dass der Schlagzeug-Teil zu ihrem eigenen Lied «Herz an Herz» gehöre. Allerdings war tatsächlich «Atemlos» von Helene Fischer (41) gesucht, wie Vanessa Mai richtig erriet, als der Bass dazukam.

Weltstar und Musik-Urgesteine

Auch Gastgeber Giovanni Zarrella kommt nicht ungeschoren davon, wenn es um die Kritik vom Publikum geht. «Sorry, Zarrella. Du bist Italiener. Was soll der Bullshit?», fragt ein User auf X, der nicht begeistert davon ist, dass Giovanni Zarrella eine deutsche Schlagersendung hat.

Für Fans vor Ort dürften vor allem zwei Auftritte für Begeisterung gesorgt haben. Zum einen war Spice Girl Mel C (52) zu Besuch und sang gemeinsam mit Giovanni Zarrella «When you're gone».

1:41 Zum Titel «When You're Gone»: Melanie C und Giovanni Zarrella singen zusammen

Dann gab es noch ein Medley von den Prinzen, die in diesem Jahr nach mehr als drei Jahrzehnten Bestehen ihre Abschiedstournee ankündigten. Davor heizten sie aber mit ihren besten Songs noch einmal dem Publikum in Göttingen ein.