Die vergangenen Tage machten Gerüchte über einen gesundheitlich sehr angeschlagenen Jürgen Drews die Runde. Am Rande des «HeidiFests» in München hat der Sänger Blick verraten, wie es wirklich um ihn steht.

1/5 Jürgen Drews feierte im April seinen 80. Geburtstag. Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts Jürgen Drews geht es gut – Gerüchte über seinen Gesundheitszustand

Drews leidet an Polyneuropathie, fühlt sich aber fit für Auftritte

Sänger tritt mehrmals beim Oktoberfest auf, entgegen früherer Ankündigung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

«Dem Jürgen geht es nicht so besonders gut, das weiss man durch die Presse». Mit diesem Satz über seinen Berufskollegen Jürgen Drews schockierte Howard Carpendale (79) kürzlich in einem «Bild»-Interview. Fans sorgten sich um den Musiker, der vor drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bekanntgegeben hat.

Blick hat Jürgen Drews am Donnerstagabend am «HeidiFest» in München angetroffen und ihn direkt gefragt, wie es ihm den gesundheitlich wirklich geht. «Sehr gut», antwortet der «Ein Bett im Kornfeld»-Interpret.

«Ich habe etwas, was viele haben im Alter. Polyneuropathie. Da wirst du ein bisschen unsicher auf den Beinen sein, aber ich habe keine Probleme», so Drews weiter. Bei Polyneuropathie handelt es sich um eine Nervenerkrankung, bei der mehrere Nerven gleichzeitig geschädigt sind – meist in Armen und Beinen. Typische Symptome sind Taubheitsgefühle, Kribbeln, Schmerzen oder Muskelschwäche, was auch seinen unsicheren Gang erklären könnte.

«Da muss man durch»

Drews ist nicht nur als Gast beim «HeidiFest», sondern auch als Sänger. Dafür hat er gar seinen eigenen Vorsatz gebrochen, wie er gegenüber Blick erklärt. «Ich habe zwar gesagt im vorigen Jahr, nie wieder Oktoberfest, aber jetzt sind wir doch wieder da – und nicht nur einmal». Das eigentliche Oktoberfest auf der Theresienwiese bezeichnet er als «irre». «Da muss man durch. Und entweder kommt man durch oder man sollte da nicht hingehen».

Klum hatte er einst im Megapark auf Mallorca kennengelernt. «Da weiss ich noch, dass ich da sehr aufgeregt war, als ich hörte, sie war da oben im ersten Stock und hat runtergeguckt. Da war ich wirklich nervös. Aber sie ist eine tolle Frau. Mal sehen, was geschieht», gibt sich Drews vielversprechend. Die grosse Sause im Münchner Hofbräuhaus beginnt um 20.15 Uhr – Blick ist vor Ort mit dabei.