Heidi Klum feiert eigenes Oktoberfest in Münschen
0:41
«HeidiFest» in vollem Gange:Heidi Klum feiert eigenes Oktoberfest in München

Mit Vincent Gross und Yannik Zamboni
Heidi Klum zieht die Wiesn in München zwei Tage vor

Eigentlich startet das Münchner Oktoberfest erst am Samstag. Doch Heidi Klum brachte mit dem ersten «HeidiFest» im Hofbräuhaus schon am Donnerstag Wiesn-Stimmung in die bayerische Landeshauptstadt. Blick war vor Ort.
Publiziert: vor 19 Minuten
Heidi Klum war noch nie auf dem Oktoberfest, feiert ihre erste Wiesn aber zünftig mit ihrem eigenen Warm-Up.
  • Heidi Klum feiert erstmals ihr «HeidiFest» im Hofbräuhaus München
  • Yannik Zamboni trägt kürzeste Lederhose, Vincent Gross singt «Aperol Spritz»
  • 1000 Gäste eingeladen, darunter Familie, Freunde und deutsche Schlager-Stars
RMS_Portrait_1114 (1).JPG
Michel ImhofTeamlead People

«O'zapft is!», heisst es heuer schon zwei Tage früher: Das deutsche Topmodel Heidi Klum (52) feiert in München zum ersten Mal ihr «HeidiFest» und lädt für eine gleichnamige ProSieben-Show die Crème de la Crème der deutschen Schlager- und Volksmusikszene zur Einstimmung aufs Oktoberfest ins Hofbräuhaus ein.

«Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Am Samstag ändert sich das. Und zur Einstimmung mache ich gleich meine eigene Party», sagt das deutsche Topmodel auf dem roten Teppich, der zu diesem Anlass als grüne Wiese angelegt ist. Eingeladen hat das Topmodel 1000 Gäste, darunter Freunde und Familie wie Tochter Leni (21), Ehemann Tom Kaulitz (36) und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36). 

Yannik Zamboni hat schon am Vorabend gefeiert

Auch Wegbegleiter wie der Basler Modemacher Yannik Zamboni (38), der 2022 Klums US-Show «Making The Cut» gewann, war vor Ort. «Ich bin schon verkatert hier angekommen», sagt er mit einem Lachen. Die Anprobe seines Outfits am Vorabend sei etwas länger «ausgeartet». Zamboni ist bekannt für seine weisse Kleidung, deshalb musste er sich für den Dresscode Tracht etwas Spezielles einfallen lassen. «Obschon ich eigentlich Wert auf vegane Kleidung lege, habe ich eine helle Vintage-Lederhose gekauft und gekürzt. Es ist wohl die kürzeste des Abends», sagt er.

Fans konnten der Veranstaltung über die TV-Sendung auf ProSieben beiwohnen. Zur Unterhaltung gab es Auftritte vom Duo Marianne und Michael, die die Show mit «In München steht ein Hofbräuhaus» eröffneten. Vor Ort waren auch Roberto Blanco (88) und Michelle (53). «Ich habe noch nie bayerische Tracht getragen», sagte sie.

Vincent Gross kaufte Aperol Spritz nebenan

Auf der Bühne stand auch der Basler Schlagerstar Vincent Gross (29). «Heidi kam direkt zu mir, als ich sie sah», erzählt er. «Sie ist total herzlich.» Obwohl er auch ein Lied namens «Bier» hat, sang er dieses nicht am «HeidiFest»: «Sie wünschte sich, dass ich ‹Aperol Spritz› singe.» Der Clou: «Den gibts hier im Hofbräuhaus nicht. Wir haben ihn in einer benachbarten Bar gekauft.»

Eigentlich stammt Heidi Klum aus Nordrhein-Westfalen. Dass ihr die bayerische Tradition so liegt, ist nicht selbstverständlich. Die Bayerin Barbara Meier (39), die die zweite Staffel von «Germany's Next Topmodel» gewann, stellt Klum ein gutes Zeugnis aus. «Das ‹HeidiFest› ist nichts Halbherziges, Heidi macht nur ganze Sachen. Und was Heidi macht, ist gut.»

