Heidi Klum und ihre Tochter Leni sorgen für Glamour, wo auch immer sie im Doppelpack auftauchen. Am Venice Film Festival überzeugen sie erneut mit ihrem aktuellen Partnerlook – und feiern dabei direkt das Comeback eines bestimmten Kleidungsstücks.

1/8 Partnerlook bedeutet nicht immer eins zu eins: Heidi und Leni Klum zeigen am Venice Film Festival in ihren Corsagen, dass es die perfekte Abstimmung ist, die ein Duo-Outfit ausmacht ... Foto: Getty Images

Darum gehts Heidi und Leni Klum begeistern im Partnerlook auf dem roten Teppich

Korsetts sind derzeit wieder angesagter denn je in der Modewelt

Leni Klum lebt in New York und studiert Innenarchitektur Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Meistens sieht man die beiden zusammen, ob auf dem Cover der Deutschen Vogue, auf dem Werbeplakat von Intimissimi oder auf dem roten Teppich. Heidi (52) und Leni Klum (21) sorgen für Glamour, wo auch immer sie gemeinsam auftauchen – gerne auch mal im Partnerlook.

Am Venice Film Festival begeisterte das Mutter-Tochter-Duo nun mit einem besonderen Auftritt auf dem roten Teppich. Eng umschlungen posierten die beiden vor den Fotografen, was man nicht mehr allzu oft sieht. Leni Klum ist nämlich bereits aus der Villa in Los Angeles ausgezogen. Sie lebt inzwischen in New York, wo sie ihre Modelkarriere vorantreibt und Innenarchitektur studiert.

Hauptsache, es sieht gut aus

Für den Auftritt in Venedig wählten beide enge Corsagen-Kleider. Heidi Klum trug eine altrosafarbene Robe, die hinten im Korsett-Stil gebunden war, während Tochter Leni Klum sich für ein komplett schwarzes Modell im selben Stil entschied. Damit liegen sie voll im Trend, denn Korsetts sind derzeit wieder angesagter denn je.

Dieser Trend zeigt sich nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch bei prominenten Hochzeiten wie der von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55). Auch die Laufstege der grossen Fashion Weeks haben das Korsett für sich wieder neu entdeckt. Der Trend mit den Korsetts beschränkt sich auch nicht nur auf eine Altersgruppe. Das bewies kürzlich Kim Kardashians (44) 12-jährige Tochter North West, die mit ihrem Outfit in Rom für Furore sorgte. Viele fanden, dass ihr Auftritt zu aufreizend für ein junges Mädchen sei.