North West, die Tochter von Kim Kardashian, sorgt derzeit für Kopfschütteln und hochgezogene Augenbrauen. Grund dafür ist das freizügige Outfit – denn das Mädchen ist gerade einmal zwölf Jahre alt.

Darum gehts Kim Kardashians Tochter North West trägt aufreizendes Outfit in Rom

North West (12) erscheint in Korsett, kurzem Rock und hohen Absätzen

Denkt man an Kim Kardashian (44), denkt man an Reichtum. Ausserdem kommen einem die Bilder ihrer häufig aufreizenden Kleidung in den Sinn. Und schaut man sich den neuesten Look ihrer Tochter North West an, fragt man sich, ob sich diese am Kleiderschrank ihrer Mutter bedient hat oder sich zumindest Inspiration geholt hat.

Nach einem gemeinsamen Abendessen in Rom wurde das Mutter-Tochter-Duo abgelichtet. Während Kim Kardashian ein schwarzes Kleid mit sehr tiefem Ausschnitt trägt, griff ihre Tochter zu einem kurzen Rock, einem Korsett und schwarzen, klobigen Stiefeln, die einen so hohen Absatz hatten, dass North West ihre Mutter um beinahe einen Kopf überragte.

Korsett, gefärbte Haare, hohe Absätze

North West komplettiert ihr Outfit mit einer schwarzen, herzförmigen Handtasche, langen Fingernägeln und langen blauen Zöpfen sowie einem Kragen. Was an und für sich vielleicht bei einigen schon für hochgezogene Augenbrauen sorgen würde, erhält eine ganz neue Perspektive, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass North West erst zwölf Jahre alt ist. Mit den Brüsten bis fast zum Hals hochgepusht – gepaart mit dem Rest ihres Auftritts – sieht sie allerdings um Jahre älter aus.

Natürlich soll man sich über Mode ausdrücken können, und North West ist in einem Alter, wo man beginnt, seinen eigenen Stil zu finden und sich auszuprobieren. Aber ist das Outfit von der ältesten Tochter von Kim Kardashian und Kanye West (48) wirklich angebracht? Kindgerecht sieht wohl eher anders aus. Die Kommentare bei der «Daily Mail», wo die Fotos als erstes auftauchten, sind eindeutig.

«Schockierend»

«Sie sieht völlig lächerlich aus und wie 30 Jahre», schreibt etwa ein Leser. Ein anderer meint: «Ich weiss, dass sie für ihr Alter sehr erwachsen aussieht. Aber eine Zwölfjährige in ein solches Outfit zu kleiden – einfach nur schockierend.»

Ob sich Kim Kardashian dazu äussert, dass ihre Tochter in so einem Outfit solche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist fragwürdig. Obwohl ein Leser sich sicher ist: «Ich kann Kim schon hören, wie sie sich über die verletzenden Kommentare über ihr Kind aufregt. Aber sie hätte es besser wissen müssen, statt North zu erlauben, ein Korsett zu tragen, das ihre Brüste so hochdrückt – und das mit zwölf Jahren!»