Kim Kardashian hat ihr Jurastudium abgeschlossen

Kim Kardashian (44) hat etwas zu feiern: Der Reality-Star hat nach sechs Jahren offiziell ihre Ausbildung zur Anwältin abgeschlossen. Das teilte Kardashian in einer Instagram-Story mit, in der sie mehrere Fotos und Videos postete. Den besonderen Anlass feierte sie offenbar gemeinsam mit Familie und Freunden in einer privaten Zeremonie in ihrem Garten.

Laut dem «People»-Magazin sollte das Studienprogramm ursprünglich nur vier Jahre dauern, aufgrund der Corona-Pandemie und ihren anderen beruflichen Verpflichtungen, habe Kardashian jedoch zwei Jahre länger benötigt. Bei der Zeremonie wurden der 44-Jährigen ein Zertifikat und eine traditionelle «graduation cap» überreicht. Zudem gab es mehrere Reden.

In einem Video, das Kardashian in ihrer Story postete, ist ein Ausschnitt der Rede von Jessica Jackson, einer ihrer Juramentorinnen, zu hören: «Es ist eine Ehre heute hier zu sein, nicht nur als Mentoren, aber auch als Zeugen einer der inspirierendsten Jurareisen, die wir je gesehen haben», so die Rechtsanwältin. «Vor sechs Jahren begann Kim Kardashian diese Ausbildung, mit nichts als einem brennenden Wunsch, für Gerechtigkeit zu kämpfen.» Sie habe mehr als 5000 Stunden in das Jurastudium investiert. «Diese Zeit hat sie sich freigeschaufelt, während sie gleichzeitig vier Kinder grosszog, Unternehmen führte, TV-Sendungen drehte und andere vor Gericht vertrat», so Jackson weiter.

Bei der Zeremonie waren auch der CNN-Journalist Van Jones (56) sowie Kardashians Schwestern Khloé (40) und Kourtney (46) dabei, zudem ihre Kinder. Söhnchen Psalm (6) orientierte sich modisch bei Kardashians verstorbenem Vater Robert (1944-2003), der erfolgreicher Anwalt war, geholt, und trug einen beigen Anzug.

Sie tritt in die Fussstapfen ihres Vaters

Statt eines klassischen Jurastudiums absolvierte Kardashian eine Art Ausbildung zur Anwältin – ein Weg, der nur in wenigen US-Bundesstaaten möglich ist. 2018 begann sie ihre Ausbildung bei einer Anwaltskanzlei in San Francisco, 2021 bestand sie die Erstsemesterprüfung «Baby Bar» im vierten Anlauf. Laut «People» legte die 44-Jährige Ende März in Los Angeles die finale Prüfung vor der Anwaltskammer ab.

Bereits 2019 hatte Kardashian bekannt gegeben, in die Fussstapfen ihres verstorbenen Vaters treten zu wollen. In den vergangenen Jahren setzte sich die vierfache Mutter immer wieder für die Reform des Strafrechts ein und half mehreren Menschen, ihre Gefängnisstrafen zu verkürzen oder aufheben zu lassen. So sprach sie sich unter anderem auch für die Freilassung der Menendez-Brüder aus.