Der US-Sportartikel-Gigant Nike schwächelt. Mit einer neuen Marke will der unter Druck geratene Marktführer nun in der Fitness-Industrie einschlagen. Dabei helfen soll Kim Kardashian.

Nike will Kundenbasis von 60 Prozent Männern auf mehr Frauen ausweiten

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Nike hat zu kämpfen. Die Umsätze des Sportartikelherstellers sind rückläufig – im letzten Quartal um 8 Prozent. Der US-Konzern schwächelt aber schon länger. Im gesamten letzten Jahr hat die Nike-Aktie mehr als einen Viertel ihres Wertes verloren. Jetzt will der Sport-Riese mit einem neuen Aushängeschild den Wagen aus dem Dreck ziehen. Und wer eignet sich da besser als Kim Kardashian (44)?

Nike lanciert zusammen mit der Mode-Ikone die neue Marke Nike Skims, wie beide Seiten am Dienstag mit einer Medienmitteilung bekannt gegeben haben. Die Zusammenarbeit basiert auf Kardashians Shapewear-Linie Skims. Die körperbetonten Alltagskleider sind vor allem bei Frauen beliebt.

Fokus Frauen

Damit setzt Nike ein neues Zeichen. Zurzeit sind 60 Prozent der Kundenbasis Männer. Das will man ändern. Bereits die erste Super-Bowl-Werbung seit 27 Jahren des Sport-Giganten stellte die Frauen ins Rampenlicht. In der Zusammenarbeit mit Kim Kardashian sieht Nike eine grosse Wachstumschance.

Dabei soll es Trainingsbekleidung, Schuhe und Accessoires für die Fitness-Industrie geben. «Wir revolutionieren die globale Fitness- und Activewear-Branche mit erstklassiger Innovation – im Dienst aller Athletinnen», heisst es in der Mitteilung. «Wir kämpfen für ihr Selbstbewusstsein, ihre Stärke, Weiblichkeit und Wettbewerbsfähigkeit wie nie zuvor.» Nike Skims wird im Frühling in den USA online und in «ausgewählten Einzelhandelsgeschäften» auf den Markt kommen. Eine weltweite Einführung ist für 2026 geplant.

Erste Zusammenarbeit mit Unternehmen

Die Mega-Partnerschaft ist eine Premiere für Nike. Noch nie hat der Sportartikelhersteller mit einer externen Firma kooperiert und mit dieser eine neue Marke lanciert. Bisher sollten es berühmte Sportler wie Michael Jordan (62) oder Cristiano Ronaldo (40) richten.

Die finanziellen Bedingungen des Deals sind nicht bekannt. Eines ist aber klar: Nike braucht Kim Kardashian mehr als umgekehrt. Der Sport-Riese hat aus mehreren Ecken mit starker Konkurrenz zu kämpfen – beispielsweise auch mit der Schweizer Marke On. Für Kardashian ist es ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Skims. So liebäugelt die Marke schon länger mit der Sportwelt.