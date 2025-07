1/6 Heidi Klum kriegt angeblich eine neue Sendung bei ProSieben. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts Heidi Klum plant angeblich neue Sendung zum Oktoberfest im Münchner Hofbräuhaus

Stargäste müssen Tracht tragen, Thomas Anders und Hartls sollen auftreten

Oktoberfest 2025 findet vom 20. September bis 5. Oktober statt

Heidi Klum (52) ist mit ihrer Erfolgssendung «Germany's Next Topmodel» längst eine feste Grösse bei ProSieben. Auch in den USA gehörte das uns als «Model-Mama» bekannte Topmodel mit Sendungen wie «America's Got Talent» zum Unterhaltungsprogramm im TV dazu. Zudem läuft Ende Juli in den USA ihr Herzensprojekt «Project Runway» nach acht Jahren wieder an. Doch damit nicht genug.

Wie die «Bild» erfahren haben will, plant Heidi Klum bereits ihre nächste Sendung – pünktlich zum Oktoberfest.

Darum soll es beim «Heidifest» gehen

Wie die Zeitung schreibt, soll Heidi Klum am 18. September aus dem Münchner Hofbräuhaus senden. Bereits am Nachmittag soll es einen roten Teppich vor dem berühmten Wirtshaus geben, anschliessend soll die Aufzeichnung und die Ausstrahlung der Event-Show zur Primetime bei ProSieben folgen.

Die Stargäste der Wiesn-Party müssen sich laut dem Bericht an den Dresscode Tracht halten. Zudem sollen Thomas Anders (62) und Marianne (72) und Michel Hartl (76) auf Wunsch der Moderatorin auftreten. Letztere sollen trotz ihres Bühnenabschieds, den sie im vergangenen Jahr auf dem Oktoberfest gefeiert haben, bei dem Event im musikalischen Programm sein. Auf Nachfrage von spot on news zu der angeblichen Oktoberfest-Sause sagte eine ProSieben-Sprecherin lediglich: «Wenn wir auf ProSieben ein Oktoberfest feiern, werden wir das rechtzeitig verkünden.»

Heidi Klum ist ein gern gesehener Gast im Münchner Hofbräuhaus. Sie stattete dem Wirtshaus am Platzl schon mehrmals einen Besuch ab, unter anderem mit Ehemann Tom Kaulitz (35) und ihren Kindern oder in Begleitung ihrer «GNTM»-Models. Das Oktoberfest 2025 findet vom 20. September bis 5. Oktober 2025 statt.