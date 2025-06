So wild war die Kaulitz-Party in Zürich

So wild war die Kaulitz-Party in Zürich

Luxushotel, Privatclub und Dinner am See

1/10 Am Dienstag (17. Juni) startet auf Netflix die zweite Staffel von «Kaulitz & Kaulitz». Foto: Netflix

Darum gehts Neue Staffel «Kaulitz & Kaulitz» ab 17. Juni auf Netflix

Die Stadt Zürich spielt eine grosse Rolle in der zweiten Staffel

Auch die Beziehung von Bill Kaulitz und Marc Eggers wird thematisiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Mit der ersten Staffel stürmten Bill und Tom Kaulitz (beide 35) im Sommer 2024 unerwartet die Netflix-Charts. Knapp ein Jahr später sind die Zwillinge zurück. Ab Dienstag (17. Juni) läuft auf dem Streaming-Gigant der zweite Teil von «Kaulitz & Kaulitz». Der Trailer zeigt: Es wird heiss zu und hergehen – auch in der Schweiz.

Im September letzten Jahres liessen es Bill und Tom Kaulitz in Zürich so richtig krachen, feierten ihren 35. Geburtstag in der Limmatstadt. Netflix begleitete die Brüder bei der grossen Sause. Die Aufnahmen aus Zürich sind Teil der zweiten Staffel, wie den Pressebildern und dem Trailer zu entnehmen ist.

Geschlafen haben die berühmten Zwillingsbrüder im luxuriösen Mandarin Oriental Savoy, das nach einem 80-Millionen-Franken-Umbau letzte Weihnacht wieder eröffnet wurde. Die Nacht in einer der Suiten kostet bis zu 18'000 Franken. Gemäss einem Insider, der sich gegenüber Blick äussert, seien die berühmten Gäste bestens gelaunt, freundlich und nahbar gewesen. Auch Toms Ehefrau Heidi Klum (52) war in Zürich mit dabei, genauso wie ihr Sohn Henry (20).

Party in Zürcher Club

Die grosse Party stieg im renommierten Icon Club, der nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt liegt. Die Brüder mieteten die Location für sich und ihre Freunde, um in Ruhe in ihren Geburtstag reinfeiern zu können und Aufnahmen für ihre Netflix-Show zu machen. Gerüchten zufolge sollen sie später noch einen Abstecher in den Club Klaus an der Langstrasse gemacht haben.

Den Sonntag verbrachte der Kaulitz-Klum-Clan bei bestem Wetter am Zürichsee. Mit dem Boot wurden sie zum Restaurant Fischer's Fritz in Zürich-Wollishofen geschippert. Nach drei Stunden wurden sie zurück zum Bürkiplatz gefahren. «Sie sind super freundlich gewesen», schwärmt Gastronom Michel Péclard (56) gegenüber Blick. Zur Freude seiner Mitarbeitenden liessen sie mehr als 500 Franken Trinkgeld springen.

0:13 Video auf Instagram gepostet: Heidi feiert im «Fischers Fritz» am Zürichsee

Ausklingen liessen die Kaulitz-Zwillinge den Tag auf der neuen Rooftop-Bar 1838 im Mandarin Oriental Savoy. Tom Kaulitz ist grosser Fan des FC Bayern. Zu seinem Glück lief auf der Terrasse gerade der Match zwischen München und dem SC Freiburg. Der Tokio-Hotel-Gitarrist fieberte im Bayern-Trikot mit. Am Abend gab es noch ein Geburtstagsdinner im Ballsaal des Hotels. Am Montag checkten das Trio wieder aus.

Das Drama mit Marc Eggers

Ein weiteres grosses Thema der zweiten Staffel wird die Liebesbeziehung zwischen Bill Kaulitz und Ballermann-Star Marc Eggers (38) sein. Schon in der ersten Staffel spielte ihre Turtelei eine prägende Rolle. Damals waren es aber nur Flirts. Offiziell zusammen waren die beiden noch nicht.

In Staffel zwei wird sich das ändern: Kaulitz bestätigte im September 2024, dass er und Marc Eggers ein Paar sind. Knapp ein halbes Jahr später war alles schon wieder vorbei. Die Dreharbeiten für die neue Staffel «Kaulitz & Kaulitz» begannen im Sommer 2024 und endeten im Februar 2025.

Es ist also davon auszugehen, dass sowohl der Anfang als auch das Ende ihrer Beziehung in Staffel zwei exklusiv thematisiert wird. Das würde auch erklären, wieso Bill Kaulitz so gut wie kein Detail zu der Beziehung mit Marc Eggers öffentlich preisgegeben hat.