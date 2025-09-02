Beim Modevent Mode Suisse kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Der Designer Yannik Zamboni wurde trotz Backstagepass von der Modeschau ausgeschlossen, obwohl sein Label vor Ort vertreten war.

1/6 Yannik Zamboni durfte nicht an die Modeschau der Mode Suisse 2025. Foto: ©Patrick Zumstein für Medina Media Lab

Darum gehts Yannik Zamboni erhielt keinen Zutritt zur Modeschau trotz Backstagepass

Zamboni gewann 2022 die US-Show «Making the Cut» von Heidi Klum

Er verschenkte seine Tickets, die alle involvierten Labels erhalten hatten

Er ist international bekannt, gewann 2022 die US-Show «Making the Cut» von Heidi Klum (52) und wurde mit seinem Label «Maison Blanche» letztes Jahr an der Mode Suisse mit dem «Miele x ModeSuisse Award for positive Impact»-Award ausgezeichnet. Doch an der diesjährigen Ausgabe des Fashion-Events am Montagabend im Zürcher Kunsthaus stand Yannik Zamboni (38) vor verschlossenen Türen. Man liess den Designer nicht in die Show.

«Ich war am Anlass mit einem Showroom vor Ort, doch weil wir keine neue Kollektion haben, war mein Label kein Teil der Show», erklärt er im Gespräch mit Blick. Dies war auch so auf dem Veranstaltungsflyer deklariert. «Als ich trotzdem die Modeschau besuchen wollte, um Freunde, ehemalige Mitstudierende von der Fachhochschule Nordwestschweiz und Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, wurde mir der Zutritt verwehrt.» Trotz des Backstagepasses hiess es für ihn und seinen Mitarbeiter: «Kein Zutritt!»

Statt Modeschau gab es Espresso Martini und Zigarette

Den Angestellten vor Ort, die Zamboni nicht zur Modeschau liessen, macht der Modedesigner keinen Vorwurf. «Sie haben nur nach Vorschrift gehandelt», sagt er. Seine Tickets habe er verschenkt. «Die haben wir wie alle involvierten Labels bekommen. Allerdings werden diese oft den guten Kunden und Partnern abgegeben. Ein Ticket hätte es nicht gebraucht, hätte ich auch eine Kollektion bei der Modeschau gezeigt.» Doch genau in diesem Jahr setzte Zamboni – eben wegen der fehlenden neuen Kollektion – lediglich auf einen Showroom, in dem seine Entwürfe ausgestellt werden.

Statt die Entwürfe der anderen Involvierten anzuschauen, gab es für Zamboni «Espresso Martini und eine Zigarette», sagt er. Er werde die Sache nun persönlich mit den Organisatoren klären, damit er im nächsten Jahr bei einem ähnlichen Fall wieder Zutritt zum Schweizer Mode-Event erhält.