Designer Yannik Zamboni war am Wochenende Gast an der Zurich Fashion Week in St. Moritz GR. Im Interview mit Blick spricht er über fehlenden Mut in der Branche und steigenden Druck im Geschäft.

Yannik Zamboni an der Fashion Week in St. Moritz

1/5 Yannik Zamboni (38) wagte sich in St. Moritz aufs Eis. Foto: fotoswiss.com/cattaneo

Auf einen Blick Yannik Zamboni spricht über sein Outfit und die Zurich Fashion Week

Zamboni sieht Potenzial im Schweizer Modeplatz, fordert mehr Mut

Zamboni arbeitet an neuer Kollektion und Parfums für dieses Jahr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Barbara Lanz Co-Ressortleiterin People

Blick: Erklären Sie uns Ihr Outfit!

Yannik Zamboni: Boots und Jacke sind Teil meines Halloweenkostüms von vorletztem Jahr bei Heidi Klum. Alles ist echtes Menschenhaar. Darunter trage ich etwas aus der neuen Kollektion, geraffte Leggings und ein gerafftes Longsleeve.

Was sagen Sie zur ersten Show der Zurich Fashion Week?

Ich bin überrascht! Es war echt gut, aber arschkalt. Das Label Ombre mag ich sehr, da kenne ich halt den Designer. Er trainiert am gleichen Ort wie ich. Also wirklich, ich fand es also recht nice. Für Schweizer Verhältnisse muss man sich nicht verstecken.

Wie sehen Sie den Modeplatz Schweiz generell?

Es muss etwas passieren. Wir haben so viel Talent, die Schweiz hat Geld. Technologisch sind wir sehr weit, mit Materialien etc. Wir sollten mehr wagen und uns zeigen.

Was können wir gut, was könnten wir besser?

Viele Modeschulen lernen immer noch sehr technisch. Und die Guten gehen nach der Ausbildung nach Paris und New York, aber es ginge auch hier. Schweizerinnen und Schweizer tragen im Vergleich eher kommerziell, aber das hat meiner Meinung auch mit dem Angebot zu tun. Wenn man Aufregendes sucht, muss man ins Ausland gehen.

Was steht bei Ihnen als Nächstes an?

Wir sind am Presale der neuen Kollektion und immer noch an den Parfums, die dieses Jahr herauskommen sollen.

Wenn Sie Tamy Glauser ein Feedback zur ersten Zurich Fashion Week geben wollen, was ist es?

Holt mich ins Team! Ich habe zweimal in New York eine Fashion Show organisiert und weiss, wie viel das ist. Es ist eine Riesenbüez.