Model Tamy Glauser organisiert als Präsidentin des Vereins Zurich Fashion Week die erste Fashion Show on Ice in St. Moritz GR. Ziel ist es, Schweizer Modetalente zu fördern und Zürich als Modestadt zu etablieren.

Auf einen Blick Erste Fashion Show on Ice in St. Moritz am 8. Februar

Tamy Glauser plant Zurich Fashion Week ab Februar 2026

Glausers Mutter Lolita (61) wird als Model auf dem Laufsteg auftreten

Der Verein Zurich Fashion Week (ZFW) präsentiert diesen Samstag, 8. Februar, die erste Fashion Show on Ice, die auf dem ikonischen, gefrorenen St. Moritzersee stattfindet. «Mit diesem Event möchten wir die Kreativität und Innovation der Schweizer Modeszene zelebrieren und ihr eine internationale Bühne bieten», sagt Tamy Glauser, Präsidentin des Vereins Zurich Fashion Week zu Blick. «Es ist an der Zeit, dass die Welt sieht, dass wir in der Schweiz auch tolle Talente haben, aber es bisher für diese keinen Markt gab. Wollte man es in der Modewelt schaffen, musste man bisher ins Ausland gehen – das wollte ich ändern.»

Das Berner Model weiss, wovon es spricht. Tamy Glauser gehört seit über einem Jahrzehnt zu den herausragendsten Models der Schweiz. Glauser lebte lange in Paris und arbeitete dort für Topdesigner wie Vivienne Westwood (1941–2022) und Jean Paul Gaultier (72). Für die polnische Ausgabe des Modemagazins «L'Officiel» posierte das androgyne Model 2018 zeitgleich für die Männer- und die Frauenausgabe.

Modeco präsentiert Kollektion

Bei der Fashion Show on Ice werden dieses Wochenende vor allem Schweizer Designerinnen und Designer und ihre Arbeit in Szene gesetzt. «Gespannt sind wir auch auf die Modekreation von Modeco», sagt Glauser. «Die Schweizerische Fachschule für Mode und Gestaltung präsentiert in St. Moritz die aktuelle Kollektion ihrer Diplomklasse 2025. Auf die mondäne Modeshow am Samstag folgt eine After-Party, an der Ex-Miss-Schweiz und DJ Nadine Vinzens (41) auflegt.

Die Modeshow in St. Moritz sei nur ein Vorgeschmack darauf, was noch alles folgen werde, erklärt Tamy Glauser. «Im Februar 2026 findet dann die erste Fashion Week in Zürich statt und wird von da an jedes Jahr stattfinden.» Damit wolle der Verein in erster Line den Modestandort Schweiz fördern. «Fast alle staatlichen Schulen, die Modedesign unterrichten, sind dabei. Ähnlich wie bei einer Casting-Show wollen wir den teilnehmenden Designerinnen und Designern dabei helfen, dass ihre Kollektionen gesponsert werden.» Damit würde man den Modeschaffenden helfen, ihre Marke zu kreieren, zu vermarkten und zu verkaufen. «Mit der Zurich Fashion Week wollen wir einen neuen Wirtschaftszweig kreieren. Ich will Zürich zu einer Modestadt machen», erklärt Glauser.

Glauser bleibt im Hintergrund

Wird das erfolgreiche Model selber auch über den Laufsteg schreiten? «In St. Moritz nicht, vielleicht nächstes Jahr in Zürich», sagt Glauser. Dieses Wochenende werde sie sich ganz auf die Arbeit im Hintergrund konzentrieren. «Es ist schön für mich, junge Menschen in dieser Branche mit meiner Erfahrung und meinem Wissen zu unterstützen – und ich bringe gerne etwas Ruhe rein. Je mehr Druck da ist, desto ruhiger werde ich.»

Doch eine wird diesen Samstag über den Catwalk schreiten: Glausers Mutter Lolita (61). «Dass meine Mutter als Model bei unserer Show mitmacht, freut mich sehr! Damit schliesst sich der Kreis», sagt Glauser. «Schliesslich hat ihre Modelkarriere meine eigene sehr beeinflusst.» Neben der Arbeit werden die beiden aber auch die gemeinsame Zeit im mondänen Bündner Kurort geniessen. «Das wird ein unvergessliches Mutter-Tochter-Weekend», sagt Glauser abschliessend. «In der Schweizer Modeszene und in den Schweizer Bergen.»