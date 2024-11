1/5 Tamy Glauser hat eine neue Freundin. «Sie ist 35, stammt aus Deutschland, ist Architektin, hat eine umwerfende Ausstrahlung und ist die Schönste bis jetzt.» Foto: Thomas Meier

Auf einen Blick Tamy Glauser ist frisch verliebt in eine 35-jährige Deutsche

Kennengelernt über Instagram, Liebe auf den ersten Blick

Patricia Broder Redaktorin People

Tamy Glauser (39) ist frisch verliebt! Vier Jahre nach dem Liebes-Aus mit Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht (35) hat das Model sein Herz wieder neu verschenkt. Im Gespräch mit Blick verrät die Berner Persönlichkeit nun exklusiv, wer die neue Frau in ihrem Leben ist. «Sie ist 35, stammt aus Deutschland, ist Architektin, hat eine umwerfende Ausstrahlung und ist die Schönste bis jetzt», schwärmt Glauser. «Sich zu verlieben, ohne zu suchen, ist doch das Allerbeste.» Für das Model, das seit zwei Jahren keinen Alkohol mehr trinkt und seit einem Jahr nicht mehr raucht, bringt die neue Beziehung eine bisher unbekannte Ebene mit sich. «Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass mich jemand wirklich sieht. Unsere Bindung hat sehr viel Tiefe, obwohl wir noch nicht lange zusammen sind.»

1:55 Model seit 6 Monaten trocken: «Leute mussten die neue Tamy erst kennenlernen»

Kennengelernt haben sich das Berner Model und die deutsche Architektin vor zwei Monaten auf Instagram. «Sie hat eine Story von mir gelikt, und obwohl ihr Profil auf privat eingestellt ist, hatte ich den Impuls, ihr zu schreiben – etwas, das ich noch nie vorher gemacht habe», sagt Glauser und lacht. Die beiden schrieben und telefonierten stundenlang miteinander. Schliesslich besuchte Glauser die neue Herzensdame in ihrem Heimatland Deutschland.

Regelmässige Treffen nach «magischer Nacht»

Bereits beim ersten Treffen habe die Chemie zwischen ihnen gestimmt. «Es war Liebe auf den ersten Blick. Fügung. Es musste einfach so sein», erklärt Glauser. «Wir haben eine Nacht zusammen verbracht, die absolut magisch war. Seitdem schauen wir, dass wir uns einmal die Woche sehen können.» Die neue Freundin sei eine Partnerin auf Augenhöhe. Etwas, was Glauser in der Vergangenheit selten erlebt hat. Aber auch ein weiterer Punkt sei wichtig: «Endlich bin ich mit einer lesbischen Frau zusammen und nicht mit einer heterosexuellen Frau, die ich erst in das Lesbisch-Sein einführen muss», erklärt Glauser lachend. «Das ist für mich einiges entspannter.» Den Namen der neuen Freundin möchte das Model noch für sich behalten. Auch für ein Foto sei es aktuell zu früh. «Unsere Liebe ist noch ganz frisch. Wir geniessen im Moment unsere Zweisamkeit. Auch meine Freunde haben sie noch nicht kennengelernt», so Glauser.

In den nächsten Wochen haben die beiden Turteltauben ausführlich Zeit, sich besser kennenzulernen. Dann heisst es wieder, Abschied zu nehmen. Anfang nächsten Jahres plant Tamy Glauser einen längeren Auslandsaufenthalt – allein. «Natürlich ist das gerade in der Kennenlernphase doof, wenn eine weggeht. Aber sie wird mich besuchen kommen, wir schaffen das», ist Glauser überzeugt. «Das Wichtigste ist: Wir sehen unserer Verbindung beide als etwas Echtes und wollen schauen, wie wir unser Leben zusammenbringen können. Daran ändert auch ein vorübergehendes Getrenntsein nichts.»